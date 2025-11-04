Medicina arrancará el curso que viene en Teruel con 45 plazas

El consejo de gobierno de la Universidad de Zaragoza ha aprobado la verificación de la memoria que recoge los primeros detalles para la implantación del grado de Medicina en el campus de Teruel.

La consejera de Universidades, Claudia Pérez, ha explicado que se ofertarán 45 plazas y en una primera fase se implantarán los dos primeros cursos, "siguiendo el modelo del Campus de Huesca". Está previsto que las clases se impartan en el nuevo Hospital Obispo Polanco desde el curso que viene, que arrancará solo con primero, para incorporar segundo en el 2027-2028.

Con estas nuevas plazas se ofertarán un total de 310 entre los campus públicos de las tres capitales, con un incremento del 30%. Es un 70% si se suman las cien de la Universidad San Jorge.

La vicerrectora del campus de Teruel, Carmen Aguilar, ha indicado que "es un hito histórico para el Teruel y estamos muy contentos por ello, aunque ahora tenemos que trabajar con las entidades locales para incrementar las plazas residenciales con el fin de poder absorber el aumento de alumnos".