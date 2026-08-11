Teruel da la bienvenida al Turia con una escultura

Este martes se ha presentado la escultura que el ayuntamiento de Teruel ha instalado en el punto donde confluyen los ríos Guadalaviar y Alfambra y nace el río Turia, con el objetivo de señalizar y poner en valor este enclave.
La obra, diseñada por Gene Martín y producida por Talleres Rafael Martín, combina piedra del Maestrazgo con acero inoxidable y acero corten y alcanza 3,04 metros de altura.
La pieza incluye dos poemas grabados en español e inglés y se ubicará sobre una cimentación ya preparada.