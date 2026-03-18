Jornadas sostenibilidad medio rural

El Tercer Sector reclama en Huesca una mesa de diálogo civil y una ley propia

Una veintena de entidades participan en el Casino en la jornada "La sostenibilidad del Tercer Sector en el medio rural de Aragón".

Redacción

Huesca |

El Tercer Sector reclama en Huesca una mesa de diálogo civil y una ley propia
El Tercer Sector reclama en Huesca una mesa de diálogo civil y una ley propia | Onda Cero Huesca

La Plataforma del Tercer Sector de Aragón ha celebrado este miércoles en Huesca la jornada «La sostenibilidad del Tercer Sector en el medio rural de Aragón”, una sesión en la que han participado más de una veintena de entidades para reflexionar sobre los retos y oportunidades a los que se enfrentan en el entorno rural aragonés y que les ha ayudado a compartir experiencias y aprendizajes entre organizaciones. Ana Sancho, presidenta de la Plataforma del Tercer Sector ha puesto sobre la mesa "la digitalización y creación de cooperativas sociales", como dos apuestas fundamentales para el territorio.

Por su parte, José Luis Catalán, secretario General de la Plataforma del Tercer Sector de Aragón, ha destacado la gran cobertura que ofrecen al territorio aragonés las entidades del tercer sector. Catalán ha incidido en la necesidad de encontrar líneas de colaboración con las administraciones para garantizar la sostenibilidad de las entidades del sector. Asimismo, ha reclamado la necesidad de que Aragón cuente con una mesa de diálogo civil y una ley propia del tercer sector, como ocurre en otras comunidades, ya que esto blindaría el trabajo realizado desde las entidades sociales.

La Plataforma del Tercer Sector de Aragón está compuesta por diez grandes entidades (Cáritas Aragón, CERMI Aragón, Coordinadora Aragonesa de Voluntariado, Plataforma de Voluntariado de Aragón, Cruz Roja Aragón, Federación Aragonesa de Solidaridad, ONCE, Red Aragonesa de Entidades Sociales para la Inclusión, CEPES Aragón y COAPEMA) que a su vez engloban más de 500 asociaciones de distintos ámbitos como discapacidad, cooperación, inmigración o pobreza, entre otros.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer