El Tercer Sector reclama en Huesca una mesa de diálogo civil y una ley propia

La Plataforma del Tercer Sector de Aragón ha celebrado este miércoles en Huesca la jornada «La sostenibilidad del Tercer Sector en el medio rural de Aragón”, una sesión en la que han participado más de una veintena de entidades para reflexionar sobre los retos y oportunidades a los que se enfrentan en el entorno rural aragonés y que les ha ayudado a compartir experiencias y aprendizajes entre organizaciones. Ana Sancho, presidenta de la Plataforma del Tercer Sector ha puesto sobre la mesa "la digitalización y creación de cooperativas sociales", como dos apuestas fundamentales para el territorio.

Por su parte, José Luis Catalán, secretario General de la Plataforma del Tercer Sector de Aragón, ha destacado la gran cobertura que ofrecen al territorio aragonés las entidades del tercer sector. Catalán ha incidido en la necesidad de encontrar líneas de colaboración con las administraciones para garantizar la sostenibilidad de las entidades del sector. Asimismo, ha reclamado la necesidad de que Aragón cuente con una mesa de diálogo civil y una ley propia del tercer sector, como ocurre en otras comunidades, ya que esto blindaría el trabajo realizado desde las entidades sociales.

La Plataforma del Tercer Sector de Aragón está compuesta por diez grandes entidades (Cáritas Aragón, CERMI Aragón, Coordinadora Aragonesa de Voluntariado, Plataforma de Voluntariado de Aragón, Cruz Roja Aragón, Federación Aragonesa de Solidaridad, ONCE, Red Aragonesa de Entidades Sociales para la Inclusión, CEPES Aragón y COAPEMA) que a su vez engloban más de 500 asociaciones de distintos ámbitos como discapacidad, cooperación, inmigración o pobreza, entre otros.