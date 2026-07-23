La telecabina Astún-Candanchú operará en la temporada 2027/2028

La nueva telecabina que unirá las estaciones de esquí Astún y Candanchú estará operativa en la temporada de nieve 2027/ 2028. Los trabajos de construcción ya han comenzado, pero hoy ha tenido lugar el acto simbólico de colocación de la primera piedra.

La empresa Leitner se encarga de la ejecución de las obras de la telecabina, que tendrá un recorrido de 3,6 kilómetros y permitirá conectar ambos dominios en unos doce minutos. La inversión ronda los 29 millones de euros que aportarán el Gobierno aragonés, la Diputación de Huesca y los fondos europeos.

En una primera fase se van a instalar 24 cabinas con capacidad para 10 personas. El proyecto completo, incluye 96 compartimentos para transportar 2.400 esquiadores cada hora. Este equipamiento estará operativo durante todo el año.

El presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, señala que la telecabina tendrá un impacto económico de 11,5 millones de euros al año en los negocios del Valle del Aragón. También ha asegurado que la unión de estas dos estaciones de esquí históricas garantiza la competitividad del turismo aragonés.