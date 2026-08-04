Suben las matriculaciones de vehículos eléctricos más de un 40%

Las matriculaciones en Aragón se han disparado en el último año. En el mes de julio se matricularon 1.958 vehículos, un 20,3% más que en el mismo mes del año pasado. Destaca el incremento en los vehículos electrificados, que ganan peso al subir un 41,15%.

Precisamente este martes se ha abierto la convocatoria de subvenciones Auto+ para la adquisición de vehículos eléctricos, que sustituye al Plan Moves III. El responsable de comunicación de Faconauto, Raúl Morales, cree que supondrá un impulso todavía mayor para estos modelos.

Según los datos del mes de julio, el modelo de vehículo 100% eléctrico más vendido en España ha sido el B10 de la marca china Leapmotor, que comenzará a ensamblarse a finales de año en la planta de Stellantis en Figueruelas. Para el director general del Clúster de la Automoción de Aragón, David Romeral, es una muy buena noticia, ya que impactará en el sector.