Leapmotor Internacional abrirá una fábrica de baterías en Mallén

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La factoría ocupará una superficie de 34.400 metros cuadrados. La inversión es de 25 millones de euros y permitirá crear 90 empleos. La factoría estará operativa a finales del mes de julio y podrá ensamblar 60.000 baterías al año con puntas de hasta 100.000.

Ambas multinacionales continúan con su colaboración, ya que Leapmotor fabricará varios modelos en la factoría de Figueruelas y desarrollarán conjuntamente un Opel SUV. En la fase inicial trabajarán empleados desplazados desde China y después se incorporarán trabajadores locales. La consejera de Economía del Gobierno aragonés, Eva Valle, destaca que este proyecto consolida a Aragón como un Hub europeo del vehículo eléctrico.

El presidente del Cluster de la Automoción, Juan Carlos Dueñas, destaca la estrecha colaboración entre las empresas aragonesas y la multinacional china en temas como las baterías y estructuras. Dueñas insiste en que la prioridad es crear un Hub de la electro movilidad y situar a Aragón en el centro de ese polo.

La planta de Mallén supone un nuevo capítulo en la expansión europea de Leapmotor International, la sociedad participada al 51 % por Stellantis y al 49 % por Leapmotor encargada de fabricar y comercializar los vehículos eléctricos de la marca china fuera de su mercado local.