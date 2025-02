Stellantis y Benito Tesier, Premios Mobility 2025

El sector de la automoción se da cita hoy en la sede de Mobility City el Pabellón Puente de Zaha Hadid, donde Fundación Ibercaja y CEOE Aragón organizan el Foro de Movilidad Sostenible. La multinacional Stellantis y el presidente del clúster de la automoción en Aragón, Benito Tesier, han sido distinguidos con los Premios Mobility 2025. Un reconocimiento a la trayectoria de los fabricantes y a toda la industria auxiliar por su contribución a que "Aragón sea importante en movilidad" a nivel internacional, en palabras del presidente de la Fundación, José Luis Rodrigo.

Al evento han acudido los máximos responsables de la compañía china Leapmotor, que podría elegir la planta de Figueruelas para ensamblar su modelo B10. De momento, no hay nada confirmado. El presidente de CEOE, Miguel Marzo, no tiene información al respecto. En cualquier caso, augura un buen futuro para la factoría zaragozana gracias a la apuesta decidida de Stellantis, tras la confirmación de su inversión junto a la china CATL para instalar una gigafactoría de baterías eléctricas. Una instalación “muy importante no sólo por lo que puede traer, que va a ser mucho, sino por lo que no se va a ir”.

Marzo ha recordado que la automoción supone 35.000 empleos directos y espera que esas cifras se mantengan pese a las dificultades actuales por las ventas tímidas de coches eléctricos y su afección en la producción. Para que el sector supere el bache actual, la Unión Europea debe dar seguridad a los fabricantes y consumidores.