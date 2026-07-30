Los sindicatos critican la nueva orden de las extraescolares

El Departamento de Educación ha presentado a los sindicatos el borrador de la nueva orden que regulará las actividades extraescolares para el próximo curso. Desde CCOO consideran que es insuficiente y lamentan que no se hayan incluido la mayoría de sus peticiones.

Por ejemplo, creen que no garantiza una seguridad jurídica plena y tampoco recoge compensaciones horarias o monetarias. También incluye algunos artículos confusos, como la obligación de quedarse siempre con un alumno enfermo, pero sin dar más detalles.

El portavoz de CCOO, Guillermo Herráiz, critica que el Departamento haya hecho una orden con prisas, pocos cambios y poco margen de negociación. Duda que, en septiembre, los docentes quieran reanudar esas actividades extraescolares.

La misma postura mantiene STEA, quienes critican que el borrador recomienda unas ratios de alumnado por docente superiores a las actuales y que traslada más responsabilidades a los centros sin aportar más medios, incrementando la burocratización.

Esta orden será provisional y se negociará la definitiva a lo largo del próximo curso, aunque los sindicatos se muestran escépticos ante la posibilidad de que se recojan sus peticiones.