El SIE reflexionará sobre el papel de las personas en la era de la inteligencia artificial

El Salón de Innovación y Emprendimiento (SIE) 2026 se celebrará los próximos 18 y 19 de noviembre en Huesca bajo el lema «Hu.manos», una propuesta que invita a reflexionar sobre el papel de las personas en un contexto marcado por el avance de la inteligencia artificial, la automatización y la transformación tecnológica.

La concejal del Área de Economía del Ayuntamiento de Huesca, María José Cuello, y Sergio Bernués, de la empresa Eventiona, coordinadora del encuentro, han dado a conocer los detalles de una edición que reunirá a destacados profesionales del ámbito de la innovación, la tecnología, el emprendimiento y el desarrollo del talento. El evento cuenta ya con cerca de 500 personas inscritas, aunque las inscripciones continúan abiertas. Organizado por el Ayuntamiento de Huesca en colaboración con la Diputación Provincial de Huesca, el SIE se ha consolidado desde su nacimiento en 2012 como uno de los encuentros empresariales de referencia en Aragón, convirtiéndose en un espacio para el intercambio de conocimientos, la generación de oportunidades y el impulso de nuevas iniciativas emprendedoras.

La edición de este año pondrá el foco en las capacidades que nos hacen humanos y que adquieren especial relevancia en un entorno cada vez más digitalizado. Bajo el concepto «Hu.manos», el encuentro abordará cuestiones como el pensamiento crítico, la creatividad, la inteligencia emocional, la comunicación, el liderazgo, la ética y la capacidad de adaptación a nuevos escenarios profesionales. María José Cuello ha destacado que el objetivo es impulsar la captación y el desarrollo del talento, humanizar la innovación y preparar a las personas para los retos del futuro, favoreciendo una convivencia entre tecnología y capacidades humanas que permita aprovechar las oportunidades de la inteligencia artificial sin renunciar al criterio propio, la sensibilidad o la creatividad.

En esta misma línea, Sergio Bernués ha explicado que el programa se ha diseñado para profundizar en aquellas habilidades que no pueden digitalizarse y que resultan fundamentales tanto para los profesionales actuales como para las nuevas generaciones. La finalidad es promover un uso de la inteligencia artificial que amplíe las capacidades de las personas en lugar de sustituirlas.

La jornada principal del SIE tendrá lugar el jueves 19 de noviembre en el Palacio de Congresos de Huesca, con un programa que combinará conferencias, conversaciones y experiencias empresariales de la mano de reconocidos especialistas. La sesión de la mañana comenzará a las 9:15 horas con la inauguración oficial y posteriormente contará con las intervenciones de Áurea Rodríguez, especialista en innovación y transformación tecnológica, y Genís Roca, referente en transformación digital y en el análisis del impacto de la tecnología sobre la sociedad.

Uno de los protagonistas será el ilusionista internacional Jorge Blass, que ofrecerá una perspectiva diferente sobre la neurociencia y el funcionamiento del cerebro humano a través de la magia, explorando cómo interpretamos la realidad y los mecanismos que intervienen en nuestra percepción.

La programación matinal incluirá también la participación de Fernando de los Santos y una conversación entre Patricia Tisner y Mario Garcés, fundador y CEO de The MindKind, en la que se abordará la relación entre el desarrollo de la inteligencia artificial, su aplicación empresarial y la dimensión humana de la tecnología.

Tras una pausa para el café networking, que facilitará el intercambio de experiencias y contactos entre los asistentes, la jornada continuará hasta las 13:30 horas.

Por la tarde, entre las 16:00 y las 18:00 horas, el programa contará con Manuela Delgado, que profundizará en la relación entre humanismo e inteligencia artificial; Víctor Alfaro, que compartirá la experiencia de su empresa en la aplicación de nuevas tecnologías; y Joan Clotet, especialista en talento, transformación digital y humanismo tecnológico.

También participarán Patricia Heredia y Valeria Corrales, que compartirán su experiencia en el ámbito tecnológico con especial atención a las nuevas generaciones, poniendo de relieve la importancia de desarrollar competencias digitales y aprovechar las herramientas tecnológicas como una oportunidad de crecimiento personal y profesional.

La jornada incluirá además la final del concurso de emprendimiento «Bombillas Rotas», en la que los cinco proyectos finalistas presentarán sus ideas de negocio ante el público y se elegirá la propuesta ganadora de esta edición. El encuentro concluirá con la clausura oficial y la entrega de galardones.

Como novedad en la programación, el miércoles 18 de noviembre la jornada previa se celebrará en el Palacio de Villahermosa de la Fundación Ibercaja, que combinará formación y oportunidades para establecer contactos profesionales. La actividad comenzará con dos talleres formativos. El primero, de 15:30 a 17:30 horas, llevará por título «El factor humano: por qué la IA te necesita más de lo que crees» y abordará el valor de las capacidades humanas en el desarrollo y la utilización de la inteligencia artificial. El segundo taller, de 17:30 a 19:30 horas, estará dedicado a la comunicación y la oratoria, dos competencias fundamentales para el desarrollo profesional, el liderazgo y las relaciones empresariales.

La jornada se completará por la noche con un encuentro exclusivo dirigido al ámbito empresarial, que incluirá una entrevista con un ponente de reconocido prestigio y una posterior cena networking. Esta iniciativa busca favorecer la conversación, el intercambio de experiencias y la generación de nuevas relaciones y sinergias entre empresarios y profesionales.

El SIE 2026 está dirigido a empresarios, directivos de pymes, emprendedores, profesionales, docentes, estudiantes, jóvenes, representantes institucionales y agentes del ecosistema innovador, así como a todas aquellas personas interesadas en conocer las oportunidades y los desafíos del emprendimiento y la transformación tecnológica. Desde la organización se ha animado a la ciudadanía y a los diferentes agentes económicos y sociales a participar en un encuentro que aspira a convertirse en un espacio de aprendizaje, reflexión e inspiración para afrontar los desafíos de un mundo en constante transformación. Las inscripciones permanecen abiertas a través de la página web oficial del evento, www.siehuesca.es.