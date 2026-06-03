MÚSICA

Seguridad Social y Modestia Aparte actuarán en las Fiestas de Teruel

Las Fiestas del Ángel 2026 contarán con un cartel encabezado por Seguridad Social, Modestia Aparte, Maldita Nerea y David de María

Redacción

Teruel |

Seguridad Social, Modestia Aparte y David de María actuarán en las Fiestas de Teruel
Seguridad Social, Modestia Aparte y David de María actuarán en las Fiestas de Teruel | Ayuntamiento de Teruel

Ya se conoce la programación de conciertos de las Fiestas del Ángel de Teruel para este año. La programación comenzará el lunes 6 de julio con las actuaciones de Seguridad Social, Modestia Aparte y Melón Diésel. El miércoles 8 será el turno de Maldita Nerea y David de María. El ciclo de conciertos finalizará el jueves 9 con las actuaciones de Ultraligera, Ciclonautas y Cobardes, seguidas de una sesión de DJs.

La principal novedad de esta edición será el cambio de ubicación de los conciertos, que se celebrarán en el Palacio de Exposiciones y Congresos, con capacidad para 2.500 personas por jornada.

Todos los conciertos comenzarán a las 23:00 horas. Las puertas del recinto se abrirán a las 22:00 horas.

La organización pondrá a la venta 500 abonos para las tres jornadas al precio de 39,99 euros. Además, las entradas para cada día tendrán un coste de 19,99 euros.

Durante los días de conciertos habrá un servicio especial de autobús urbano que funcionará hasta las 07:00 horas.

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