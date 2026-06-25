Valle de Tena

Renovado el acceso al Parque Faunístico de la Lacuniacha

La Diputación Provincial de Huesca y el Ministerio han invertido 200.000 euros a este tramo que utilizan miles de visitantes al año para acceder también a los puntos de partida de conocidas rutas como el Ibón o el Arco de Piedrafita.

Redacción

Huesca |

Renovado el acceso al Parque Faunístico de la Lacuniacha
Renovado el acceso al Parque Faunístico de la Lacuniacha | Diputación Provincial de Huesca

El Parque Faunístico de Lacuniacha estrena este viernes una renovada carretera de acceso gracias a la inversión de 200.000 euros financiada por la Diputación de Huesca y el Ministerio de Política Territorial. Esta vía constituye el principal punto de acceso a una de las zonas con mayor concentración turística del Pirineo aragonés por la que transitan cada año miles de visitantes y vehículos que se dirigen a Lacuniacha, pero también al Laberinto de los Pirineos y al Tren Turístico del Valle de Tena. Es además, punto de partida de dos de las excursiones más concurridas de la comarca: la ruta al Ibón de Piedrafita y la subida al Arco de Piedrafita.

Pero la importancia de esta pista va mucho más allá del uso turístico. Se trata también de una vía esencial para las actividades ganaderas, forestales y de aprovechamiento del monte que constituyen una fuente de ingresos fundamental para la economía de Piedrafita de Jaca. La actuación refleja el compromiso de la institución provincial y el ayuntamiento de Piedrafita de Jaca con la seguridad viaria y con el desarrollo turístico y económico del municipio. El Ministerio de Política Territorial ha financiado el 50 por ciento de estos trabajos gracias al programa AURA.

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