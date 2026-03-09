Los regantes inician la campaña con buenas dotaciones y perspectivas

LEER MÁS La cabecera de Riegos del Altoaragón duplica su capacidad en dos semanas

Riegos del Alto Aragón inicia este lunes 9 de marzo su campaña de riego con buenas perspectivas. Los embalses se encuentran prácticamente llenos y además hay importantes reservas de nieve en el Pirineo. En concreto, los embalses superan el 80% de su capacidad y en las montañas hay más de 550 hectómetros de nieve.

No obstante el éxito de la campaña dependerá de la evolución meteorológica y de que haya un deshielo progresivo, sin episodios de altas temperaturas que puedan fundir anticipadamente la nieve, tal y como indicaba el presidente de Riegos del Alto Aragón, José Antonio Pradas. Una primavera y un verano con temperaturas por encima de lo normal o con olas de calor, ha advertido, aumentarían la exigencia hídrica de los cultivos y obligarían a "aportar más cantidad de agua para sacar adelante esas cosechas".

Pradas ha reiterado la deficiente regulación de la cuenca del Gállego, ya que los vertidos de las últimas campañas han excedido los 500 hectómetros. Respecto al embalse de Almudévar cuyas obras están finalizadas desde septiembre de 2024, Pradas señala que "lamentablemente" siguen sin noticias de que puedan acortarse el plazo de 36 meses. Recuerda que hace justo un año se firmó el convenio entre el Ministerio y Red Eléctrica para la fabricación del equipo de transformación eléctrica necesario para la estación de bombeo, un paso indispensable para su puesta en funcionamiento.

También comienza la campaña el Canal de Aragón y Cataluña, que afronta la temporada de riegos este mes de marzo sin perspectivas de restricciones para sus 11.000 usuarios y 125 comunidades de regantes. Su presidente, José Luis Pérez, ha recordado que esta infraestructura tiene 130 años de antigüedad, por lo que urge a la Confederación a invertir en su conservación e incluso en la renovación de algunos tramos.