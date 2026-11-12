El PP recorrerá toda la provincia de Huesca acercando su estrategia de "Reconstrucción nacional"

A las puertas del inicio de la campaña electoral, el Partido Popular de Huesca ha presentado su propuesta de “Reconstrucción Nacional”, una estrategia con 249 medidas que llevará a sus candidatos a recorrer la provincia pueblo a pueblo para impulsar "El Cambio Necesario". Una campaña de proximidad, contacto directo con los ciudadanos e ilusión por abrir una nueva etapa en España bajo el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo.

El presidente del PP, Isaac Claver, ha acusado al Gobierno de Sánchez de tratar al Alto Aragón como una "provincia de segunda” y se ha referido a la situación de diferentes infraestructuras de la provincia. Entre ellas, ha citado la A-23, la variante de Sabiñánigo, el embalse de Almudévar y las deficiencias del transporte ferroviario, tanto en alta velocidad como en media distancia.

Por su parte, la candidata al Congreso Ana Alós ha explicado que la campaña servirá para trasladar a los altoaragoneses el proyecto de Reconstrucción Nacional de Alberto Núñez Feijóo, basado en cuatro grandes objetivos: reparar el Estado, regenerar la democracia, reunir a la nación y recuperar la ambición y la autoestima de los españoles.

Alós ha defendido que el cambio político debe traducirse en soluciones concretas para los ciudadanos, especialmente en vivienda, emancipación juvenil, fiscalidad, servicios públicos e infraestructuras. En este sentido, ha destacado que Feijóo ya ha adquirido compromisos específicos con la provincia de Huesca.

Entre esos compromisos, Alós ha destacado la participación del futuro Gobierno de España en las inversiones del Plan Pirineos, impulsado por el Gobierno de Aragón, para multiplicar su alcance y extender las oportunidades de desarrollo a más localidades y actividades económicas de las cuatro comarcas pirenaicas.

Asimismo, ha subrayado el compromiso de incorporar la despoblación, la dispersión territorial y la orografía como criterios determinantes en la financiación autonómica, con el objetivo de garantizar que territorios como el Alto Aragón dispongan de los recursos necesarios para prestar servicios públicos en igualdad de condiciones. La candidata ha contrapuesto esta propuesta al modelo de financiación defendido por el Gobierno de Pedro Sánchez y ha insistido en la necesidad de que las particularidades del territorio sean tenidas en cuenta.

Alós ha concluido destacando que el PP afronta la campaña con ilusión, ganas de trabajar y la convicción de que el cambio se construye desde la cercanía. "Queremos una campaña pueblo a pueblo, pegada al territorio, para conocer las necesidades de nuestros vecinos y ofrecer soluciones. Estamos con muchas ganas de trabajar a tope estos días y de estar cerca de los altoaragoneses", ha destacado.