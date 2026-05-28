Ramón Acín y Concha Monrás, Hijo Predilecto e Hija Adoptiva de Huesca

El Ayuntamiento de Huesca nombrará a Ramón Acín como Hijo Predilecto de la ciudad y a su mujer, Concha Monrás, como Hija Adoptiva. Así lo ha aprobado el pleno tras apoyar el PP la propuesta presentada por el PSOE. El concejal socialista Ramón Lasaosa, ha defendido los valores éticos que presidieron sus vidas y que hoy son ejemplo para las nuevas generaciones. El PP ha apoyado la propuesta al compartir el planteamiento de los socialistas, eso sí, la concejala Sonia Latre ha reprochado la propuesta ventajista con la que el PSOE buscaba colocarse una medalla y que no se hubiese tratado este asunto en la comisión de Relaciones Institucionales.

La sesión plenaria ha dado el visto bueno también un suplemento de crédito de 32.100 euros destinado a la adquisición de 50 contenedores para reponer los afectados recientemente por incendios. Por unanimidad se ha aprobado la modificación número 5 del contrato vigente del Servicio de Transporte Urbano para crear una nueva línea urbana entre la Estación Intermodal y Walqa. Además, ha salido adelante, también con el apoyo de todos los grupos, la propuesta de Alcaldía para conceder la Medalla de Oro de la Ciudad a la Policía Local de Huesca con motivo del 165 aniversario de la creación del cuerpo, instituido en diciembre de 1861. El acto de entrega se realizará durante la celebración del 165 aniversario de la creación del cuerpo de Policía Local de Huesca y entrega de bandera, el próximo 5 de junio, en la plaza Universidad.

Entre otros asuntos, el pleno ha votado la urgencia de una moción presentada por el Grupo Socialista sobre los problemas estructurales detectados en el comedor escolar del colegio público Pío XII que no ha salido adelante al contar con el voto en contra del resto de grupos políticos. La portavoz del PSOE, Silvia Salazar, ha criticado no querer abordar este tema que tanto preocupa y ha acusado a la alcaldesa de no atender al barrio del Perpetuo Socorro. En este sentido, el grupo popular recordaba la rapidez con la que ha actuado el Gobierno de Aragón y que el Ayuntamiento de Huesca ha puesto a disposición todos sus recursos. Avanzaban, además, que la consejera de Educación se ha comprometido a revisar el estado de los inmuebles de los centros públicos de la misma época. Oliván les acusaba de politizar el asunto.

Al finalizar el pleno, representantes de la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública han leído un manifiesto en respuesta a las alusiones realizadas por la alcaldesa, Lorena Orduna, en una sesión anterior sobre este movimiento reivindicativo. Le han ofrecido una camiseta verde que la alcaldesa ha aceptado al terminar la sesión.

CRÍTICAS AL COMPORTAMIENTO DE VOX

Finalizada la sesión plenaria, el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Huesca, Ricardo Oliván, ha expresado el malestar de todo el equipo de Gobierno con el grupo de Vox, por sus decisiones en el pleno y por su comportamiento en las Comisiones que está deteriorando la habitual relación cordial que había en el palacio consistorial. Oliván habló de llegar tarde a las comisiones, intervenciones fuera de turno y alusiones a otros compañeros. Al mismo tiempo, y en relación con la moción presentada sobre la “prioridad nacional”, Oliván considera que actúan de forma imprudente, después de los pactos que se alcanzaron entre PP y Vox.

El teniente de alcalde también criticó al PSOE por incoherencia, al mostrarse en contra de tener una planta de biogás en Loporzano pero aprobar una en Alcolea de Cinca, localidad de la socialista Begoña Nasarre.