Orduna: "el pacto PP - VOX no cambiará la relación de ambas formaciones en el Ayuntamiento de Huesca"

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha pasado este martes por Más de Uno Huesca donde ha valorado positivamente el nuevo Gobierno de Aragón formado por PP – VOX ya que garantiza la continuidad de los proyectos previstos en la ciudad. Ha puesto en valor la presencia de dos consejeros oscenses en cuyas manos, además, recaen áreas relevantes como Hacienda o Educación, en referencia a Roberto Bermúdez de Castro y Carmen Susín. Considera Orduna que el pacto de gobierno autonómico no cambiará la relación del PP y VOX en el Ayuntamiento de Huesca donde los concejales de la formación de Abascal rara vez apoyan propuestas del gobierno local. La alcaldesa lamenta esa falta de entendimiento que achaca a formas de ser de las personas.

La misma ha aplaudido el buen momento que vive la implantación de AWS en la comunidad y en nuestro caso, en el Parque Tecnológico Walqa donde desarrolla 62 hectáreas. El primer Consejo de Gobierno del actual ejecutivo ha dado luz verde a la construcción de los nuevos edificios que deberán estar finalizados en cuatro años. Ya en la capital oscense, Orduna ha ratificado la inversión de 1’2 millones de euros para reformar la antigua sede de Servicios Sociales en la plaza San Bernardo y que regrese allí este servicio municipal a medio plazo poniendo fin al alquiler actual.

Sin dejar el Casco Viejo, ha asegurado que se siguen dando pasos para peatonalizar la calle Desengaño, desde San Vicente hasta General Alsina, una vía estrecha que compromete la seguridad de los vecinos. Será el paso previo a la reurbanización. Otro proyecto en fase de alegaciones es la construcción de la rotonda en Martínez de Velasco, dentro del desarrollo del Polígono de las Harineras. La alcaldesa ha defendido la última modificación y ha insistido en que no es una rotonda, sino una glorieta que permitirá utilizar su espacio interior para los peatones.

La alcaldesa ha respondido, además, a la formación Los Verdes que recientemente denunció el abandono del río Isuela a su paso por Huesca y reclamó el caudal ecológico. Orduna les ha recordado que el Ayuntamiento no tiene competencias en la materia.