Los radares de Aragón recaudan más de 9 millones de euros en el último año

Las multas por radares de velocidad recaudaron cerca de 9 millones de euros en Aragón en el último año. Cerca de 4 millones de euros corresponden a la provincia de Zaragoza y cerca de 2 millones y medio corresponden a Huesca y Teruel respectivamente. El número de denuncias ha aumentado en un 6,33% en Teruel y en un 3,21% en Huesca. Zaragoza ha sido la única provincia en la que el número de denuncias ha bajado, con un descenso del 3,47%. El radar que más multa en Zaragoza se encuentra en el kilómetro 272 de la A-2, el que más multa de Huesca en el kilómetro 48 de la N-230 y el que más multa de Teruel en el kilómetro 165 de la A-23.

La asociación Automovilistas Europeos Asociados (AEA) es muy critica con la ubicación de estos: "La mayoría están ubicados en autovías, en tramos de rectas, y su ubicación quizás no está muy bien justificada teniendo en cuenta que la mayoría de los accidentes con víctimas se producen en la red secundaria", afirma su presidente, Mario Arnaldo.

A nivel nacional, en 2025 los radares de la Dirección General de Tráfico batieron el récord de recaudación con más de 246 millones de euros, con un aumento del 14% de las denuncias respecto al año anterior. "Este incremento no es porque los automovilistas nos volvamos locos de un año para otro o porque haya una indisciplina generalizada, más bien tiene que ver con los radares que tiene activos la DGT", asegura Arnaldo. Ante el aumento de las multas registradas por los radares, el presidente de AEA matiza que "el éxito de un radar debería estar en que ponga cada vez menos multas, no cada vez más. Eso significa que no está cumpliendo con su función de prevención y se convierten en un mero instrumento de recaudación".