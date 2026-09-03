Consumo

¿Por qué septiembre llega con un aumento de la factura de la luz en Aragón?

El mes de septiembre llega con subidas con muchas subidas y, en un verano en el que se ha utilizado en gran medida el aire acondicionado y los ventiladores, se está notando una subida en la factura de la luz. Los expertos calculan que en el mes de agosto se ha incrementado la factura en casi un 20% respecto al mismo mes del año pasado, convirtiéndose en el mes de agosto más caro desde 2022.

Lourdes Funes

Zaragoza |

Ventilador en una casa / Pexels/Dương Nhân

En el mes de agosto de 2026, el precio de luz se ha incrementado en más de un 19% respecto al año anterior y entre julio y agosto de este año, la subida ha sido en torno a un 4%. Esto ha hecho que este mes se haya convertido en el agosto en el que la luz ha estado más cara. Entre las causas está el aumento de demanda motivado por las altas temperaturas que se ha incrementado en un 15%, por el descenso de producción de energías renovables y por el aumento del precio del gas.

Julio Balana, experto en mercados energéticos del Colegio de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja, explica que de todos estos factores que se han dado la mano, el alto precio del gas ha sido determinante, una cuantía elevada debido a la inestabilidad de la situación en el estrecho de Ormuz, que todavía se arrastra. Y resulta inevitable acudir al consumo de gas ya que no se cubre la demanda con la producción de las energías renovables.

Esta situación puede cambiar de cara al otoño ya que, como indica Balana, esta estación, junto con la primavera, son las dos en las que se regulariza y menos consumo eléctrico se registra. Aún así, de cara a los próximos meses la situación puede cambiar, quizá no en el descenso del precio del gas si no mejora la situación geopolítica, pero sí que podrían llegar a contemplarse medidas como la de comienzos de año con la bajad del IVA al 10%.

El precio medio de la luz en el mes de agosto, acudiendo al mercado mayorista, ha sido de récord, llegando a los 118 euros por megavatio/hora, a lo que, como cuenta el experto en mercados energéticos, se ha unido el precio de los servicios de ajuste que también ha registrado datos históricos hasta los 21,6 euros por megavatio/hora.

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