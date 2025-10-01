Puente critica las ausencias mientras Claver y Orduna hablan de "autobombo" y retrasos injustificados

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha reprochado a las autoridades del PP en Huesca y Aragón su ausencia en el acto de puesta en servicio del tramo de la A-22 entre Siétamo y Huesca, que completa la autovía hasta Lérida, a pesar de haber sido invitados. Al inicio de su discurso, ha criticado que las cancelaciones de asistencia a la inauguración han ido llegando "de manera escalonada", incluso alguna de ellas en la jornada de ayer. Se ha referido en concreto a la ausencia de la alcaldesa Lorena Orduna. "En el caso de la alcaldesa de Huesca, yo tampoco hubiera venido. Yo he sido alcalde también y cuando en tus fiestas incitas a que se insulte al presidente del Gobierno, yo estaría incómodo en un acto en el que viene el Gobierno a inaugurar la circunvalación de tu ciudad, que viene a hacer algo por tu gente".

Por su parte, indignada también se ha mostrado la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, que ha exigido al ministro respeto a los oscenses y ha deplorado que se dedique a mentir. La regidora ha lamentado que Puente haya tratado de “justificar los injustificables” retrasos en el tramo Huesca-Siétamo de la A-22 y ha reprochado al Gobierno central que haya convertido la inauguración del tramo en un "acto de autobombo" tras años donde ha pesado la mala gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Orduna tampoco se olvida de que, hasta el mes de septiembre, se habían contabilizado al menos veinte averías en la red ferroviaria o maquinaria de alta velocidad que han afectado directamente a los servicios de la línea Huesca-Madrid-Sevilla. Subraya además los problemas continuos en el servicio de media distancia que une Huesca y Zaragoza, tristemente conocidos por el hacinamiento de pasajeros.

“Por principios y coherencia” no ha participado en el acto el presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Isaac Claver, poniendo de manifiesto el el malestar existente en la provincia por todos los años de retraso acumulados en la ejecución de una infraestructura "clave para la seguridad vial y el desarrollo económico del Alto Aragón". Ha mostrado su satisfacción por la entrada en servicio del tramo, pero ha recordado que “no es un caso aislado”, sino “un ejemplo más del abandono que sufre el alto Aragón por parte del Gobierno de España, como también lo son los problemas y retrasos crónicos del AVE o el desmantelamiento progresivo de la línea de tren convencional entre Zaragoza y Binéfar, “sin que desde el Ministerio muevan un dedo para mejorar la situación”.