La Policía Nacional de Huesca da información a pie de calle para evitar disgustos en fiestas

La capital oscense comienza a oler a albahaca a dos días del inicio de las fiestas de San Lorenzo. Siete días en los que la calle se llenará de actos y de gente y donde, se busca evitar hechos delictivos. Con este objetivo, la Subdelegación del Gobierno y la Comisaría de Policía Nacional de Huesca han instalado hoy en los Porches de Galicia un punto informativo sobre prevención de delitos y casos de violencia contra la mujer. Y es que la temporada estival en general y más la celebración de unas fiestas conllevan habitualmente un repunte de casos de violencia machista, por eso, María Jesús Savicente, jefa de la Unidad de Violencia contra la Mujer, ha querido dar algunas pautas de cómo actuar, ante casos conocidos o sospechosos llamar al 016. En el caso de que se produzcan episodios de agresión sexual, cambia el protocolo y se pide acudir cuanto antes a un centro sanitario, sin asearse, sin beber y sin contar el relato en muchas ocasiones.

Entre los delitos más habituales se encuentra el hurto de móviles por parte de bandas organizadas, en este caso, la autoprotección es la clave. En este sentido, Mar Gil, portavoz de la Policía Nacional instaba a no llevar el móvil a la vista, ni en mochilas a la espada ni riñoneras salvo que sean antirrobos. En caso de presenciar o ser víctima de algún hurto, avisar cuando antes a agentes de la policía in situ o por teléfono. Después ya vendrá la denuncia para la que será necesario aportar el IMEI.

A los más jóvenes, se anima a no llevar estos días encima dispositivos de alto valor y optar por alguno antiguo que se tenga en casa. Además de dar información, se han entregado pulseras para los más menudos de la casa en los que anotar el teléfono y favorecer su localización si se pierden en algún momento.