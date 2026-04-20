El PP pide al Ministerio mayor inversión en el Canal de Monegros

El PP de Huesca denuncia que el abandono de los puentes del Canal de Monegros frena el desarrollo de la comarca y critica la falta de inversión del ministerio. El presidente del Partido Popular de Huesca, Gerardo Oliván, sostiene que el deficiente mantenimiento de estas infraestructuras se ha convertido en un obstáculo para el progreso de las explotaciones agrícolas y ganaderas. Oliván señala que, si el agua es sinónimo de riqueza y desarrollo, las infraestructuras que la gestionan están provocando el efecto contrario. Lo que en su día fue un motor de crecimiento, ahora representa una barrera al desarrollo económico afectando directamente a los sectores industrial, ganadero y agrícola de la zona. Por eso piden al Ministerio que actúe.

Denuncian los populares que muchos de esos puentes están cerrados o con limitaciones de tonelaje que impiden el tránsito normal de la maquinaria agrícola y el transporte de mercancías. Una situación generada por la falta de mantenimiento. Oliván hace hincapié en la necesidad de adaptar los puentes a la realidad del siglo XXI e insiste en que la solución no pasa por arreglos puntuales, sino por una visión a largo plazo.