"Los periodistas no pueden dar espalda a la transformación tecnológica"

LEER MÁS Premios Pulitzer y 350 inscritos en el XXVII Congreso de Periodismo de Huesca

La XXVII edición del Congreso de Periodismo de Huesca ha arrancado este jueves, 12 de febrero, con más de 350 profesionales y estudiantes reunidos para hablar de los retos a los que se enfrenta el periodismo: las condicionales laborales en los medios, las guerras y crisis internacionales o el auge de la Inteligencia Artificial, entre otros.

La inauguración ha incluido la entrega del XXV Premio de Periodismo José Manuel Porquet, impulsado por el Gobierno de Aragón, a María Sánchez Díez, editora senior de narrativas digitales y formación en The New York Times. El jurado ha reconocido su “sólida trayectoria, marcada por trabajos periodísticos de altísima calidad y galardonados internacionalmente, así como por su compromiso sostenido con la innovación en el periodismo”.

Sánchez Díez ha confesado que recibe el premio con un “doble sentimiento”: una “enorme gratitud personal”, por una parte, y “la sensación de que pertenece también a otras personas que trabajan en esta intersección entre audiencia, datos y tecnología”, por otra.

La periodista ha rememorado sus inicios y ha admitido que, si bien siempre pensó que iba a dedicarse a “escribir, ir a sitios y contar historias”, su trayectoria fue orientándose hacia internet, “una cueva aterradora pero cautivadora”. “Hoy nos asomamos a una nueva fase, un entorno digital marcado por numerosos y complejos retos como la toxicidad, la polarización, la desinformación, el agotamiento del modelo publicitario, unos lectores extenuados y muchos problemas económicos. Esto augura cambios existenciales en los medios y la sociedad”, ha puntualizado.

También ha subrayado la importancia de no renunciar al buen periodismo sin dar espalda a la transformación tecnológica. “Hay un puñado de plataformas con intereses privados ostentan el poder para definir cómo consumimos y compartimos informaciones. Tendremos que adaptarnos, porque el cambio no va a parar”. Para Sánchez Díez, “el trabajo periodístico no termina cuando se publica, ahí empieza la tarea de encontrar a los lectores”.

En esta primera jornada la conferencia inaugural ha estado a cargo de la corresponsal de TVE en Washington, Cristina Olea, quien ha hablado de la actualidad política estadounidense en un contexto marcado por la polarización y la fractura social. Olea sigue de cerca a Donald Trump y recorre el país en busca de historias que expliquen la realidad del país. “Este último año me he dedicado a hablar sobre Donald Trump, que está poniendo a prueba el sistema. En poco más de un año ha dado un vuelco a casi todo: alianzas, campañas, relación con periodistas…”, ha explicado.

Con vídeos, detalles y anécdotas, Olea ha contado cómo el presidente estadounidense “ataca, miente y desinforma, pasando de un titular a otro en cuestión de segundos”. Asimismo, la corresponsal ha compartido las reflexiones y miedos que han aparecido en el camino: “Me ha hecho pensar mucho sobre nuestro oficio. Me pregunto si estamos a la altura. ¿Qué haces cuando te señala con el dedo y te llama cerdita? ¿Le respondes o intentas seguir haciendo tu trabajo? ¿Y cuando insulta a tu compañera? ¿Y cuando lanza una amenaza, lo ignoras o lo cuentas y contribuyes a la alarma?”.

Una novedad de esta edición es el I Premio de Comunicación Rural, impulsado por la Diputación Provincial de Huesca, cuyo galardonado ha sido Ángel Huguet, corresponsal de Diario del Alto Aragón en el Somontano. Un galardón que ha sido entregado por el presidente de la institución provincial Isaac Claver.

Angel Huguet, I Premio de Comunicación Rural. | Congreso Periodismo Digital

“Este premio es una iniciativa muy acertada. Se agradece el apoyo institucional que permite contar lo que pasa en este ámbito territorial. El premio permite hacer visible el valor de los pequeños municipios y sus personas”, ha recalcado Huguet. Este periodista rural ha aprovechado para poner en valor este tipo de periodismo: “Sirve para ser altavoz de muchas personas, desde un emprendedor rural hasta una abuela centenaria. A mí me ha permitido conocer a mucha gente y la clave ha sido siempre la conversación de proximidad y sencillez”