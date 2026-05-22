El Paraninfo acoge el acto de investidura de los nuevos doctores

El Paraninfo ha acogido hoy el acto solmene de investidura de los nuevos doctores de la Universidad de Zaragoza. A él han acudido 88 de los 252 doctorandos que defendieron su tesis en el curso 2024-2025, entre los que se encuentran veinte distinguidos con premios extraordinarios. Ha estado presidido por la rectora Rosa Bolea y por Eva Cerezo, directora de la Escuela de Doctorado.

Dos nuevos doctores de unos 30 años han detallado en qué consistieron sus investigaciones. Ignacio Cuiral-Zueco, del departamento de Ingeniería Informática y Sistemas, investiga en el entorno de la manipulación robótica “para conseguir automatizar aquellas tareas que involucran objetos que se deforman como telas o cables. Algo que es un reto y que puede abrir muchas oportunidades en la industria”, ha explicado.

Cuiral-Zueco trabaja actualmente en una universidad francesa, donde continúa sus investigaciones, aunque aspira a lograr volver como profesor a la Universidad de Zaragoza. Algo que ya ha logrado otro de los doctores, Javier García Cazorla, que, en el ámbito de la educación, centró su tesis en el análisis de las interacciones en las clases de Educación Física y de su influencia en el bienestar tanto de los alumnos como de los propios docentes.

Reunión con Carmen Susín

Antes de ese acto, la nueva consejera de Educación del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, se ha reunido con el equipo de la rectora de la Universidad. Han tratado asuntos como la negociación del futuro acuerdo-marco de financiación de la institución académica, que la consejera pretende tener listo antes de final de año.