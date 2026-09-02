La oscense Inés Bergua recibirá la Medalla al Mérito Deportivo de Aragón

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha anunciado este miércoles que el Ejecutivo autonómico concederá el próximo año la Medalla al Mérito Deportivo de Aragón, la mayor distinción que el Gobierno puede otorgar a un deportista de la comunidad, a la gimnasta oscense Inés Bergua Navales, capitana de la selección española de gimnasia rítmica y reciente campeona del mundo 2026. Así lo ha explicado con motivo de la recepción a la deportista aragonesa que se ha celebrado en la Sala de Columnas del Edificio Pignatelli y a la que han asistido también la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Justicia, Cultura y Deporte, Mar Vaquero, y la directora general de Deporte, Cristina García, así como el padre de la gimnasta.

El presidente Azcón ha subrayado que, con tan solo 22 años, Inés Bergua ha alcanzado el éxito deportivo, “se ha convertido en un referente en el deporte español y ha liderado y llevado hasta lo más alto a la selección de gimnasia rítmica”, con un palmarés "envidiable e histórico, que ha acrecentado este verano como capitana de la selección". Este verano, junto a sus compañeras en la selección, han ganado el oro mundial en el concurso completo en Frankfurt, un título que España no lograba desde Atenas 1991, al que sumaron también una medalla de plata en el ejercicio mixto. Su actuación en el mundial, además, les ha asegurado de forma directa la plaza en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, el primer pase olímpico para el deporte español para las próximas olimpiadas de 2028.

“También han hecho historia en los campeonatos europeos, revalidando el éxito de Tallin 2025 con un nuevo triplete en Varna 2026”, ha recordado el presidente, para destacar que, desde su debut con la selección, Bergua ha ganado 64 medallas: 26 oros, 18 platas y 20 bronces. "Todos los elogios son pocos para nuestra mejor deportista", ha dicho Azcón. Por ello, “rendimos homenaje a una deportista excepcional, que está demostrando que el éxito no es fruto de la casualidad, sino de horas de esfuerzo, sacrificio y perseverancia, de una voluntad inquebrantable de superarse” en una disciplina deportiva, la gimnasia rítmica, muy exigente, que requiere de talento, pero también “de saber convivir con la presión y de perseguir la excelencia en cada movimiento”.

El presidente aragonés ha recordado que Inés soñaba desde que era una niña con ser olímpica y lucir el chándal de la selección y ha convertido su sueño en realidad “a base de trabajo, esfuerzo y tenacidad”. Con esa misma pasión, la gimnasta oscense está estudiando Derecho, carrera que desea finalizar antes de las olimpiadas de Los Ángeles 2028. “Como futura jurista aragonesa, queremos darte un obsequio”, le ha dicho el presidente, para entregarle dos láminas que reproducen dos miniaturas del códice redactado entre 1247 y 1252 que recibe el nombre de su autor, Vidal de Canellas, jurista y obispo de Huesca.

“Inés es una de nuestras mejores embajadoras”, con sus éxitos ha engrandecido la gimnasia rítmica española y ha llevado el nombre de Aragón por todo el mundo. "Inés es un ejemplo, un referente, un espejo en el que muchos aragoneses pueden mirarse", ha afirmado el presidente.

Por su parte, Inés Bergua ha asegurado estar “muy ilusionada” y agradecida por el cariño y apoyo que recibe siempre en Aragón. La medalla al mérito deportivo “es un gran reconocimiento como aragonesa, me encuentro abrumada, ilusionada y emocionada”, ha dicho, para dar de nuevo las gracias al Gobierno de Aragón y “a todos los aragoneses que me acompañáis en este camino”. “Ojalá pueda seguir viniendo con buenas noticias muchas veces más, estoy orgullosa de ser aragonesa”, ha recalcado.