El origen de la intoxicación de Barbastro estaba en unos tomates

Las investigaciones de Salud Pública han detectado la bacteria de salmonella en ese alimento y en el instrumental para preparar ese producto en uno de los puestos que participaron en la muestra de gastronomía del Vino del Somontano. Como consecuencia de este brote 14 personas tuvieron que ser hospitalizadas, de hecho, cuatro continúan ingresadas: un niño y tres adultos.

La curva de personas afectadas arrancó el lunes 4 de agosto, después de la celebración de la feria, y se extendió hasta ese fin de semana, el del 9 y 10 de agosto. La investigación, que ha descartado el agua de consumo como origen del brote, ha implicado a equipos sanitarios y laboratorios de Salud Pública y del hospital universitario Miguel Servet, donde se secuenciará el genoma del microorganismo para confirmar su coincidencia con las muestras clínicas y obtener un resultado más preciso.

Salud Pública ha ordenado la limpieza y desinfección de las instalaciones del establecimiento donde se inició el brote. Además, las personas que manipularon esos tomates han dado positivo en salmonella. De momento, ese negocio ha cerrado voluntariamente unos días y podría enfrentarse a una sanción. Desde el Gobierno aragonés, van a analizar las fincas de producción de origen para analizar si hay algún problema con vertidos, contaminación cruzada o animales, pero es difícil controlarlo porque están completamente expuestas al aire libre.

Para prevenir las intoxicaciones alimentarias, el Gobierno aragonés recomienda la limpieza de manos, la desinfección de vegetales crudos y que se mantenga la cadena de frío en los alimentos.