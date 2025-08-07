Siete hospitalizados y más de cuatrocientos afectados por el brote de salmonelosis en Barbastro

Salud Pública informa que como consecuencia del brote de salmonelosis registrado en Barbastro se han producido 7 ingresos, de momento. Cinco de ellos son niños que están hospitalizados en el Hospital de Barbastro y otros dos, una mujer joven y otra menor, están ingresadas en el Hospital San Jorge de Huesca. Todos ellos permanecen estables. Además, por el momento 424 personas han sido atendidas en distintos dispositivos del SALUD, centros de salud y hospitales, por cuadros de gastroenteritis causada por la bacteria "Salmonella" y asociados al consumo de alimentos durante el pasado fin de semana.

A lo largo de la semana, estos pacientes han tenido una evolución de su proceso que puede generar un cuadro de deshidratación. En algunos casos, ha podido solventarse en el propio domicilio y en otros casos, como en el de los niños ingresados, han requerido hospitalización. La mayoría de los casos de salmonelosis presentan cuadros leves o moderados, si bien hay personas que, por una mayor vulnerabilidad o por presentar patologías previas, pueden verse más afectadas, como el caso de los hospitalizados.

La gran mayoría de las personas afectadas han sido atendidas en el centro de salud de Barbastro y en el Hospital de la misma ciudad, pero también en otros centros de salud, consultorios y hospitales de la provincia. Desde el Gobierno de Aragón informa que la cifra de datos que facilitada hasta el momento es provisional y que podría cambiar, no tanto porque aparezcan casos nuevos, sino porque aún no hayan sido comunicados, porque acudan al dispositivo sanitario estos últimos días, o porque se haya duplicado al acudir una misma persona a varios dispositivos.

El periodo de incubación de la salmonelosis puede llegar hasta alrededor de las 72 horas. Se estima que si los alimentos que pudieron provocar la gastroenteritis fueron consumidos el fin de semana ya ha finalizado este periodo, pero pueden seguir acudiendo personas a los centros sanitarios, bien porque no hayan ido antes, bien porque requieran un segundo control de su salud.

Por otro lado, Salud Pública continúa las investigaciones. Ayer miércoles se confirmó en pruebas de laboratorio que la bacteria causante de estos cuadros de gastroenteritis es "Salmonella". Se han tomado muestras de alimentos que pudieron estar implicados en la transmisión de la la bacteria y que habían sido consumidos por las personas afectadas según las encuestas epidemiológicas. Se pueden tratar de productos cárnicos y otros que contengan salsas y/o huevo. Desde Salud Pública han manifestado que están teniendo una alta colaboración en los establecimientos y en el propio Festival Vinos del Somontano para la resolución del caso.

Los síntomas principales son náuseas, diarrea, dolor abdominal y fiebre. Las recomendaciones generales a las personas que pudieran presentar síntomas similares son seguir tratamiento sintomático, procurando una hidratación adecuada, ingesta de alimentos blandos sin lácteos, y acudir a un centro sanitario sólo si persisten los síntomas o si se padecen enfermedades crónicas de forma concomitante.