Octavio López califica de falto de rigor el estudio que desestimó el cercanías

El consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, ha tildado hoy de “incompleto, inconsistente y falto de rigor” el informe realizado por la empresa pública Ineco para el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible sobre la demandada línea de Cercanías entre Zaragoza y Huesca.

Para el titular de Fomento, el informe es incompleto porque no incluye ni un estudio previo de alternativas de transporte público, ni un análisis sobre si los servicios de la línea se podrían operar con la infraestructura actual, ni una evaluación de la rentabilidad social de la misma. Además, es inconsistente porque el número mínimo de usuarios exigido es muy superior a la oferta de plazas prevista en el propio estudio. “No puedes pedir que haya 20.000 viajeros al día para que la línea sea rentable cuando el propio estudio solo contempla 7.200 plazas”, ha subrayado Octavio López.

La falta de rigor viene dada porque el estudio de demanda no contempla el crecimiento en la movilidad que va a tener ese corredor en los próximos años, a raíz de las inversiones previstas en el área metropolitana de Zaragoza y en municipios como Villanueva de Gállego, Zuera y Huesca. “Estamos hablando de un corredor donde se van a poner en valor cuatro millones de metros cuadrados, donde se van a generar en torno a 3.000 empleos y en donde se van a producir inversiones superiores a los 3.000 millones de euros”. López se ha preguntado “cómo es posible que estas cifras no justifiquen la necesidad de una línea de Cercanías que tanto Huesca como Aragón en su conjunto precisan para su crecimiento, su prosperidad y su cohesión territorial”.

En palabras del responsable de la movilidad en la comunidad autónoma, el Ministerio de Óscar Puente y por extensión el Gobierno de Pedro Sánchez vuelven a dar la espalda a la provincia de Huesca y a Aragón en su conjunto. “Ni atienden las necesidades de transporte público en relación al crecimiento económico, empresarial y demográfico que va a experimentar el corredor Zaragoza-Huesca, ni están dispuestos a acelerar las obras viarias en marcha, como el desdoblamiento en autovía del tramo Lanave-Sabiñánigo, por no hablar de los retrasos en la variante de Sabiñánigo y de otra serie de obras”. En el debe del Gobierno de Sánchez con Aragón, Octavio López ha anotado también la reciente supresión de las frecuencias de AVE entre Aragón y Andalucía.