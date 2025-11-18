Varias entidades constituirán hoy en Huesca una comisión técnica para apoyar el cercanías con Zaragoza

Esta tarde se constituye en Huesca una comisión técnica sobre el tren de proximidad con Zaragoza. En ese encuentro participarán representantes del colegio de Arquitectos, de Ingenieros de Caminos, la Universidad de Zaragoza, la Cámara de Comercio e Industria, CEOE Huesca y asesores en materia ferroviaria.

Desde la demarcación en Aragón del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, su delegado en Huesca Miguel Estaún ha señalado que se debe plantear el servicio de cercanías entre Huesca y Zaragoza como “una obligación de servicio público”. En su opinión, “no se debe atender exclusivamente a criterios de rentabilidad económica sino pensar en otros beneficios para el territorio como su vertebración, la demografía o la sostenibilidad”.

Estaún considera viable la puesta en marcha de este servicio de cercanías entre ambas capitales aragonesas. “Inicialmente requeriría del aumento del material móvil ferroviario y posteriormente, sería preciso intensificar las labores de conservación de la vía”, ha indicado.

Además, la alcaldesa, Lorena Orduna, ya avanzaba que se va a elaborar un informe que evidencie que el servicio de ferrocarril de proximidad entre las dos capitales aragonesas contaría con gran demanda, confrontando así la información del ministro Oscar Puente, que en su día alegó que no sería rentable debido a la baja afluencia.

Por otro lado, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha enviado una carta al ministro de Transportes, Óscar Puente, para reclamar que se mantengan las paradas del AVE en la capital aragonesa, pero también para conocer los detalles de los estudios con los que el Ministerio justifica su rechazo al cercanías entre Huesca y Zaragoza.