Las obras de la nueva rotonda de Gil Cávez en Huesca se retrasan una semana

Las obras para construir una rotonda en la calle Gil Cávez se prolongarán una semana más de lo previsto inicialmente fijando el 14 de septiembre como nueva fecha. Así lo ha comunicado la empresa al Ayuntamiento de Huesca tras surgir problemas relacionados con los suministros y con un transformador. Por este motivo, las afecciones y restricciones al tráfico en la zona se mantendrán hasta esa fecha. Uno de los principales cambios afecta a la calle Mariano de Cavia, que ha pasado a ser de doble sentido de circulación en toda su extensión. También la calle Zaragoza, entre las intersecciones con las calles Cabestany y Tarbes. Por su parte, la calle José Gil Cávez queda restringida al tráfico general y únicamente se permite el acceso a los garajes desde la calle Martínez de Velasco. Los vehículos deben realizar la entrada y la salida por esta misma vía.

La calle Antonio Angulo queda igualmente restringida al tráfico general, manteniéndose el acceso a los garajes desde Mariano de Cavia, siendo también la vía utilizada para la salida. Además, al final de la calle Cabestany se ha anulado el carril izquierdo y todos los vehículos deben incorporarse obligatoriamente a Cavia desde el carril derecho. El acceso al aparcamiento subterráneo de la Estación Intermodal se realiza desde la calle Zaragoza, entrando por José Gil Cávez en sentido contrario al habitual hasta ahora.

El Ayuntamiento de Huesca agradece la comprensión de conductores y vecinos y pide disculpas por las molestias que estos trabajos puedan ocasionar.