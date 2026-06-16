Obras de mejora en los hospitales de San Jorge y Barbastro

Los hospitales San Jorge y de Barbastro van a realizar este verano diversas obras de mantenimiento de distinta envergadura. En la capital oscense, el Hospital Universitario San Jorge va a llevar a cabo un proyecto de mejora en sus instalaciones quirúrgicas que incluye la renovación de suelos y paredes de dos de sus quirófanos, concretamente los números 5 y 6, con una inversión de 35.000 euros. En el de Barbastro se van a realizar trabajos de mantenimiento en la 4ª planta. La actuación en el Hospital San Jorge, que se desarrollará desde principios de julio hasta mediados de septiembre, responde al deterioro detectado en ambos espacios quirúrgicos, especialmente significativo en el quirófano 6, y tiene como objetivo mejorar las condiciones de seguridad, mantenimiento y funcionalidad de estas áreas.

Los trabajos contemplan la sustitución del pavimento conductivo en los dos quirófanos. Asimismo, se procederá a la instalación de un nuevo revestimiento de paredes con material de tipo vinílico, una solución diseñada para aumentar la resistencia frente a los impactos derivados del tránsito de camas y equipamiento. Este nuevo material sustituirá al revestimiento anterior de yeso, que presentaba desgaste por el uso continuado. El proyecto incluye también mejoras en el pintado de techos, completando así una intervención integral en estos espacios quirúrgicos. Estas actuaciones se han priorizado en los quirófanos 5 y 6 por ser los que presentaban peor estado, sin que por el momento sea necesario extenderlas al resto.

Los trabajos se van a realizar este verano. Ambos espacios se cerrarán el 1 de julio y al día siguiente se prevé iniciar la obra, que debe estar finalizada a mediados de septiembre para reanudar la actividad quirúrgica. Mientras tanto, los otros cuatro quirófanos continúan operativos.

Asimismo, durante el verano también se va a aprovechar a realizar distintas obras de mantenimiento en la planta 6. Se va a suspender la actividad en mitad de la planta y distribuirla en otros espacios. En la zona cerrada, que afecta a 27 camas, se actualiza y moderniza la Unidad de Enfermería. Esta reforma incluye el área de control y la zona de preparación de medicamentos. Estos cambios permitirán implantar el programa Kanban (conocido en el entorno sanitario como Farma-Kanban). Se trata de un sistema logístico y de gestión de inventario que mejora el conocimiento de los consumos reales y optimiza los procesos de abastecimiento de medicamentos, para mejorar la eficiencia en gestión.

En cuanto al Hospital de Barbastro, durante este verano se van a hacer distintos trabajos de mantenimiento. Lo más importante se centra en la planta 4ª de hospitalización. Estas intervenciones permitirán actualizar las instalaciones, reforzar la calidad de la atención a los pacientes y facilitar unas mejores condiciones de trabajo para los profesionales.

En concreto, se va a sustituir el sistema de avisos de enfermería en un total de 16 habitaciones dobles (32 camas), con el fin de modernizarlo. Asimismo, se aprovecha este periodo para pintar la planta y renovar la iluminación mediante tecnología LED, además de realizar diversas tareas de mantenimiento de las instalaciones, necesarias por el desgaste derivado del uso habitual. En este contexto, se ha previsto revisar la red de fontanería y llevar a cabo pequeñas actuaciones de albañilería, como la reposición de rodapiés y baldosas en estado deteriorado.

Estas actuaciones se programan en verano para evitar interferencias en la actividad asistencial ordinaria. La asistencia que habitualmente se desarrolla en el área donde se van a realizar los trabajos se pueden reubicar durante el verano en otros espacios del Hospital. Además, está prevista la reforma de la zona de control de Enfermería, con cambios en el mobiliario y en la distribución del espacio para mejorar su funcionalidad. El presupuesto total de estas actuaciones asciende a 50.000 euros.