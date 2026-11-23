El nuevo Hospital Obispo Polanco de Teruel ya cuenta con todas las especialidades que no requieren hospitalización. Medicina Interna, Cirugía General y Digestivo, Traumatología, Dermatología y Oftalmología han comenzado hoy su actividad en una jornada que está transcurriendo con total normalidad para pacientes y médicos.

El servicio de Farmacia se incorporará en breve y las especialidades que requieren ingreso llegarán progresivamente, una vez acondicionados los espacios y garantizado el funcionamiento seguro del conjunto del hospital.

Durante los próximos meses, ambos hospitales convivirán mientras se completa la reorganización de los servicios y las plantillas.