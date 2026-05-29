Nueva iluminación monumental para el puente de San Miguel, la Muralla y el convento de las Miguelas

El Ayuntamiento de Huesca ha finalizado los trabajos de iluminación monumental del puente de San Miguel, la Muralla y el convento de las Miguelas, una actuación incluida en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Huesca, Puerta del Pirineo, con cargo a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU.

La intervención ha consistido en la instalación y renovación de proyectores de tecnología led para mejorar la eficiencia energética, reforzar el embellecimiento urbano y poner en valor estos tres elementos patrimoniales de la ciudad. En el caso del puente de San Miguel, la actuación ha supuesto una nueva instalación de iluminación monumental, mientras que en la Muralla y en el exterior del convento de las Miguelas se ha sustituido la iluminación ornamental antigua por nuevos proyectores led.

En el puente de San Miguel se han instalado proyectores led de 10,1 W y temperatura de color de 3000 K. La alimentación eléctrica de estos proyectores se ha realizado desde los extremos del puente situados hacia el interior de la ciudad, con circuitos por cada lado y derivaciones hacia los distintos puntos de luz bajo la plataforma. En la Muralla se ha renovado la antigua iluminación ornamental, que estaba formada por proyectores de descarga con lámparas de halogenuros metálicos de 2700 K y que, según la documentación técnica, se encontraba en muy mal estado y no funcionaba. La actuación ha permitido sustituirla por proyectores led de 35 y 39 W, también con temperatura de color de 2700 K, incorporando además los elementos auxiliares necesarios para su instalación, protección y conexión. En el exterior del convento de las Miguelas, la intervención ha sustituido la iluminación ornamental existente, basada en proyectores de descarga con lámparas de sodio de alta presión de 250 W, por una nueva instalación con proyectores de tecnología led. Entre los elementos instalados se incluyen proyectores led de 18 W y 1.800 y 3000 K, junto con los soportes, cableado, tubos de protección, cajas de derivación, cofres y fusibles necesarios para su funcionamiento.

La actuación forma parte del Lote 2, denominado “Iluminación monumental”, del contrato de suministro e instalación de alumbrado exterior de la zona comercial, el casco antiguo y la iluminación monumental de Huesca. El contrato fue adjudicado a la empresa Ríos Renovables S.L.U. por un importe de cerca de 74.000 euros. Esta inversión se enmarca en las actuaciones impulsadas por el Ayuntamiento de Huesca para mejorar la iluminación exterior, avanzar en la eficiencia energética y reforzar la puesta en valor del patrimonio urbano, especialmente en espacios incluidos en las visitas turísticas nocturnas de la ciudad.