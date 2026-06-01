Novedades y consejos de última hora para los estudiantes aragoneses que hacen la PAU

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Las bibliotecas han estado completas este fin de semana, hoy es día de repaso para unos y de relajación para otros. Día de visualización de cómo van a ser los próximos tres días para 300.000 alumnos que este curso se van a presentar a las Pruebas de Acceso a la Universidad, 7.100 de ellos, 400 más que el año pasado, lo van a hacer en Aragón. Por provincias, 5.500 se examinarán en Zaragoza, 1.100 en Huesca y 500 en Teruel.

Miguel Ángel Barberán, vicerrector de Estudiantes de la Universidad de Zaragoza, explica que este año no sólo se van a realizar los exámenes en las sedes de las tres capitales, sino también en otras subsedes como Jaca, Barbastro, Monzón y Fraga en la provincia oscense, en Alcañiz y Calamocha en la provincia turolense y en la de Zaragoza, La Almunia de Doña Godina, Calatayud, Ejea de los Caballeros y Zuera. En total serán doce tribunales entre los que se repartirán más de mil personas entre vigilantes, correctores y profesores acompañantes que ayudarán a que todo trascurra a la perfección.

Los exámenes en Aragón comienzan el martes 2 de junio a las 9:30 con Lengua castellana y literatura. Y así se sucederán las pruebas de las diferentes asignaturas hasta el 4 de junio, a las 18:15cuando tengan lugar los últimos, correspondientes a Geología y Ciencias ambientales, Francés II y Alemán II. Se espera que en estos días las temperaturas sean elevadas, aunque darán un suspiro, por lo que desde la Universidad de Zaragoza se ha tenido en cuenta y, como explica Barberán, “hemos pensado en centros que puedan estar climatizados y en aquellos casos en los que no se tiene, utilizar espacios amplios que puedan ventilarse, que puedan tener desde el punto de la mañana una temperatura adecuada”.

Entre las novedades en las Pruebas de Acceso a la Universidad ha destacado la decisión de la institución académica de tomar medidas como detectores que rastrean las señales wifi y radiofrecuencia para evitar que se pueda copiar utilizando dispositivos tecnológicos. Una medida que se suma a otras novedades como la del descenso de penalización por faltas de ortografía.

Cómo ir preparados a la PAU

En las horas previas al comienzo de los exámenes, el vicerrector de Estudiantes recuerda que “la prueba no supone más que la confirmación del trabajo hecho durante los dos años anteriores. Si bien es cierto que es importante y que puede condicionar el futuro, lo verdaderamente importante son las decisiones que el alumno va a tomar cuando tenga la prueba realizada”.

Ante la prueba, Miguel Ángel Barberán les recomienda a los alumnos que “estén tranquilos, que vengan relajados, que esta tarde te den una vuelta por la sede en la que vas a tener que hacer la prueba, los distintos centros, facultades para familiarizarte con el entorno, darte una vuelta con tus compañeros, tomarte un refresco, dormir bien, estar tranquilos, descansados para que mañana puedas desarrollar la prueba sin cansancio”.

Y para los exámenes, no hay que olvidar llevar: