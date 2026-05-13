La Inteligencia Artificial se incorpora a las técnicas para copiar en exámenes

LEER MÁS Novedades en los criterios para las oposiciones en Aragón

El mundo de la “chuleta”, de copiar en los exámenes ha ido evolucionando, se ha visto visto en convocatorias del carnet de conducir, pero también en las Pruebas de Acceso a la Universidad, en la PAU. En la convocatoria que tendrá lugar en Aragón a comienzos de junio, la Universidad de Zaragoza ha anunciado que va a tomar ciertas medidas para evitar que se pueda copiar a través de dispositivos tecnológico y utilizando la Inteligencia Artificial.

La principal de las medidas que va a utilizar la institución académica para evitar copiar de forma sofisticada es usar detectores que rastreen las señales wifi y radiofrecuencia. Emisoras, pinganillos en el oído, el móvil o relojes inteligentes son algunos de los métodos más utilizados, algunos de tamaños casi imperceptibles. Ángel Gil, de la web Espiando.es explica que en España “están terminantemente prohibidos los inhibidores y sólo se pueden usar cuando hay una autorización del Ministerio del Interior”. Por lo que único que se puede utilizar son los detectores de metales o de radiofrecuencia.

Aragón se suma a las comunidades de Cataluña, Galicia y Región de Murcia en tomar medidas para evitar que se puedan utilizar este tipo de dispositivos tecnológicos en exámenes trascendentales como los de la PAU. Los móviles son el instrumento trasmisor y lo único que hay que hacer es conectarle un gadget de escucha, pero la tendencia ahora “viene marcada con la Inteligencia artificial para lo que necesitas una segunda persona, sino que la propia IA responde las preguntas. Es ilegal, pero sí hay algunas empresas que están trabajando con este tipo de dispositivos”, explica Ángel Gil.