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Nolasco niega que suprimir la paga de los menores sea discriminatorio

El vicepresidente, Alejandro Nolasco, detalla que se realizará en tres centros especialmente conflictivos y defiende que los problemas de seguridad son el motivo del recorte y no el hecho de que sean menores migrantes no acompañados

Onda Cero Aragón

Aragón |

El vicepresidente, Alejandro Nolasco, en rueda de prensa
Nolasco niega que suprimir la paga de los menores sea discriminatorio | Gobierno de Aragón

El Departamento de Desregulación del Gobierno de Aragón defiende el recorte de los 17 euros semanales que reciben los menores migrantes no acompañados, que ha generado polémica desde su anuncio.

El consejero y vicepresidente, Alejandro Nolasco, detalla que se aplicará en tres centros que son especialmente conflictivos, aunque la medida podría extenderse. Concretamente, será en el Centro de Atención a la Infancia Migrante de Torrero y a los Centros de Atención Inmediata a la Infancia Migrante de Movera y Peralta de la Sal.

Nolasco considera que los problemas de seguridad están vinculados a la disponibilidad de dinero en efectivo y cree que no hay que premiar los malos comportamientos.

Sobre la denuncia del Ministerio y la petición de información de la Fiscalía, Nolasco defiende que la Orden que autoriza el recorte está avalada por informes jurídicos y niega que fomente la discriminación por motivos racistas o xenófobos.

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