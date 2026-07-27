Vox suprime la paga semanal de 17 euros a menores no acompañados en Aragón: "180.000 euros para propinas"

El Gobierno de Aragón, con Vox al frente de la Consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia, ha decidido suprimir la asignación semanal de en torno a 17 euros que percibían los menores extranjeros no acompañados acogidos en los centros de la comunidad autónoma.

La medida, ordenada por el vicepresidente aragonés Alejandro Nolasco, ha provocado la respuesta del Ministerio de Juventud e Infancia, que ha anunciado una denuncia ante la Fiscalía de Menores al considerar que puede vulnerar derechos fundamentales.

Desde el Ejecutivo autonómico justifican la decisión alegando que estas asignaciones carecían de un soporte reglado y se abonaban de forma fija con cargo al presupuesto de la comunidad.

Vox califica la asignación de "propinas"

La Consejería ha explicado que estas ayudas ascendían a 17 euros semanales para cada menor extranjero no acompañado acogido en centros dependientes del Gobierno de Aragón.

Según el departamento que dirige Alejandro Nolasco, la eliminación de esta partida se enmarca en las auditorías internas de gasto que está realizando la consejería. Como resultado de esas revisiones, se detectó que estas asignaciones suponían un coste anual cercano a 180.000 euros.

Nolasco ha defendido la supresión de estas ayudas al asegurar que ese dinero "se utilizaba para dar 'propinas' a los menores". "Estos 180.000 euros de gasto anual equivalen al coste de hasta siete nuevas plazas para ancianos en residencias", ha afirmado.

La retirada de la asignación se ha formalizado mediante una instrucción interna coordinada entre el director general de Desregulación, Raúl López, y la directora gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), Marta Tejero.

Rego carga contra el acuerdo entre PP y Vox

La ministra Sira Rego ha calificado la decisión de Aragón de "racista", "miserable" y "cutre". En un comunicado, ha afirmado que retirar esta ayuda económica a menores que se encuentran solos en España "es de las cosas más repugnantes que hemos visto en los últimos años".

A su juicio, la medida busca "criminalizar a los menores por no haber nacido en España y establecer ciudadanías de primera y de segunda". Además, ha vinculado la decisión al acuerdo político entre PP y Vox en Aragón, asegurando que supone "la aplicación directa de la prioridad racista que el PP ha firmado gustosamente con Vox".