Las multinacionales mantienen, de momento, sus inversiones

Estas grandes empresas coinciden en que es necesaria una regulación específica y un margen jurídico estable, pero debe ser razonable y no vetar la instalación de esas infraestructuras. La directora de Relaciones Comunitarias de Microsoft para España y Grecia, Ana Liesa, señala que el decreto dificulta la llegada de inversiones y las empresas podría invertir en otros territorios. Eso sí, asegura que, por el momento, no hay cambios en los planes de Microsoft en Aragón. Microsoft tiene previsto instalar tres centros de datos en Zaragoza, La Muela y Villamayor de Gállego. La inversión supera los 2.900 millones de euros.

En ese foro también han analizado los consumos de energía, ya que Aragón continúa creciendo por encima de la media nacional. Según los últimos datos, este año el porcentaje en España es del 3% mientras que nuestra comunidad se sitúa en el 10%. Un aumento ligado a la instalación de los centros de datos y que ponen de manifiesto la necesidad de reforzar las redes de transporte.

El delegado de REDEIA en Aragón y La Rioja, José Ignacio Lallana, ha indicado que el plan de refuerzo de la red para poder atender a las inversiones pasa por ampliar las subestaciones y desarrollar ejes de mallado. Asegura que están cumpliendo con lo previsto. Desde Endesa también están ampliando sus planes de cara a esa mayor necesidad de energía. En Aragón invertirán 140 millones de euros, un 40% más de lo planteado inicialmente.