Mosqueruela y Mora inauguran sus helipuertos para emergencias

La comarca de Gúdar Javalambre cuenta desde hoy con dos nuevas helisuperficies H24, destinadas a la atención de emergencias sanitarias y adecuadas para la prestación del servicio en horario nocturno.

Se ubican en Mosqueruela y Mora de Rubielos y han supuesto una inversión de 440.000 euros. El presidente de la comarca, José Luis Alvir, ha explicado que "se encuentran muy próximas a los centros de salud de la zona con el objetivo de poder atender cualquier tipo de emergencia en el menor tiempo posible".

El director general de Interior y Emergencias, Miguel Ángel Clavero, destacaba que la red H24 del Gobierno de Aragón cuenta actualmente con bases operativas en Alcorisa, Cuencas Mineras y Blancos del Coscojar, y avanzaba que "en breve plazo" se incorporarán a la red las helisuperficies de los hospitales de Alcañiz y Teruel.