Monzón rinde un homenaje templario a Jaime I y Guillem de Mont-rodón

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Monzón se viste de gala para regresar al siglo XIII y celebrar el XXIV Homenaje Templario a Jaime I y Guillem de Mont-Rodón. “Tenemos toda la ciudad preparada, todos los puestos de mercado, todas las asociaciones y colectivos que ya están llegando para recrear uno de los momentos más importantes en la historia de la Corona de Aragón, que fue la llegada del rey Jaime I a Monzón, cuando era un niño, a la villa de Monzón, y su custodia y tutela bajo la orden del temple”, explica el alcalde de Monzón, Isaac Claver.

Esta es la primera edición como Fiesta de Interés Turístico Nacional, denominación que se consiguió por la importancia que este homenaje adquirió entre las diferentes fiestas de recreación histórica. Algo que se ha notado ya entre los visitantes, como indica el alcalde, “en los meses previos hemos notado un aluvión de llamadas, de plazas hoteleras que se han reservado ya en nuestra zona con antelación suficiente y también nos genera que durante todo el año tengamos un turismo frecuente en el Castillo de Monzón. La verdad es que ha sido un impacto muy positivo la declaración de interés turístico nacional”.

En la edición de este año se contemplan también algunas novedades como las seis escenas teatrales con nuevos personajes y papeles. El viernes comienza “con la formación del Concejo y un desfile de antorchas, hasta mañana, pasando por la Plaza Mayor, un gran desfile que anuncia la llegada del rey Jaime I”, explica Isaac Claver, quien añade una novedad más. “Mi Bautizo Templario, vamos a entregar un detalle y un babero templario a todos los recién nacidos en este último año. Así consideramos que todos sientan la fiesta como suya porque esa implicación, esa participación, ese compromiso, es el que mantiene viva la llama de la fiesta”.

Uno de los actos principales es el desfile en el que participan más de mil vecinos de Monzón ataviados con ropajes del siglo XIII y que se celebrará en el exterior del Castillo de Monzón y regresa el Tren Templario de Renfe que llevará el sábado a Monzón a decenas de visitantes.