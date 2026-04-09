Una moción del PSOE defenderá en el pleno de Huesca el rechazo a la concertación del Bachillerato

LEER MÁS El PSOE denuncia que se han dejado de invertir más de 360.000 euros en colegios de Huesca

La concertación del bachillerato en Aragón costará unos 19 millones anuales cuando esté completamente implantada. Sindicatos, asociaciones y partidos políticos ya han anunciado un recurso a la iniciativa del Gobierno de Azcón, adoptada en plena prórroga presupuestaria y con un ejecutivo en funciones. En el Ayuntamiento de Huesca, el PSOE tiene previsto presentar una moción rechazando la concertación del bachillerato y exigiendo que los recursos públicos se destinen a la educación pública.

Los socialistas de Huesca critican que Azcón destinará ese dinero público a financiar centros privados mientras en los últimos años han aumentado las carencias y necesidades de la educción pública, tales como: falta de profesorado, condiciones inadecuadas en los centros o falta de recursos para atención a la diversidad. "Es la educación pública la que necesita reforzar la inversión en recursos", ha señalado la portavoz del grupo municipal Silvia Salazar.

"No vamos a permitir que se debilite la educación pública en Huesca por decisiones injustificadas, precipitadas y, posiblemente, ilegales", ha añadido Salazar. La moción que el PSOE presentará al próximo Pleno municipal que plantea rechazar la concertación del Bachillerato, exigir que los recursos públicos se destinen a la educación pública, defender una planificación basada en necesidades reales y trasladar este posicionamiento al Gobierno de Aragón. Para los socialistas, "el objetivo de Azcón, como con todos los servicios públicos, es claro: debilitar el sistema que garantiza la igualdad de oportunidades. Si ya existe un sistema educativo público y gratuito y se favorece a uno privado de pago, es entonces cuando se crean barreras económicas para el acceso a la educación". Salazar recuerda que “la educación pública no es un gasto: es el principal instrumento para garantizar la igualdad de oportunidades, la cohesión social y el futuro de nuestra sociedad.”