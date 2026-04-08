El PSOE denuncia que se han dejado de invertir más de 360.000 euros en colegios de Huesca

El PSOE Alto Aragón denuncia que el PP en la Diputación de Huesca y en el Gobierno de Aragón ha dejado de invertir más de 360.000 euros en colegios públicos de la provincia en los dos últimos años. Los diputados autonómico, Marcel Iglesias, y el provincial, Enrique Pueyo, han criticado que la incapacidad de gestión de los populares en las instituciones oscenses y aragonesas perjudica a los servicios públicos de la provincia. “Los afectados al final somos todos los oscenses”, han señalado.

Este plan, financiado a partes iguales por ambas administraciones, debería haber invertido un millón de euros en mejoras en los colegios púbicos de la provincia, pero según los datos de la propia DPH, se han dejado más de 360.000 euros sin justificar, lo que evidencia que una parte muy relevante de los fondos comprometidos no se ha traducido en mejoras reales en los colegios.

Desde el PSOE Alto Aragón consideran “inaceptable” que esta situación se produzca en una provincia donde muchos colegios públicos presentan importantes necesidades de inversión, tanto en mantenimiento como en accesibilidad o adecuación de instalaciones. “Estamos hablando de recursos públicos que debían servir para mejorar el día a día de alumnos y docentes, y que se han quedado sin ejecutar por una clara falta de planificación y coordinación. Mientras los gobiernos del PP dejan de invertir en la escuela pública, Azcón sale de su parálisis únicamente para financiar a la educación privada a través del concierto del Bachillerato”, ha señalado el portavoz del PSOE del Alto Aragón, Marcel Iglesias.

Además, los socialistas critican la contradicción entre estos datos y los anuncios realizados por el presidente de la DPH, Isaac Claver, y la consejera de Educación, Tomasa Hernández, en los que se destacaba un aumento de la inversión en infraestructuras educativas. “No se puede sacar pecho hablando de más presupuesto cuando luego no se es capaz de ejecutarlo. La realidad es que cientos de miles de euros destinados a colegios públicos se han quedado en el camino”, ha continuado Iglesias

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El PSOE Alto Aragón señala tanto a la DPH como al Gobierno de Aragón por la falta de coordinación. El diputado provincial Enrique Pueyo ha indicado que “aunque el causante de este recorte en educación pública es el Gobierno de Azcón, es la Diputación la que adelantó los fondos y debería haber velado por su correcta ejecución. Ahora son colegios como los de Graus, Chimillas o Fonz los que se han quedado con las reformas sin hacer”. Asimismo, recuerdan que la resolución contempla el inicio de un expediente para reclamar la devolución de más de 180.000 euros no justificados, que se corresponden con la parte no ejecutada de los 500.000 euros que corresponden a la institución provincial, lo que a juicio de los socialistas “confirma el fracaso en la gestión de una parte sustancial del programa”. “La educación pública no puede ser víctima de la mala gestión. Cada euro que no se invierte es una oportunidad perdida para mejorar nuestros colegios y garantizar un servicio educativo digno en toda la provincia”, ha concluido Pueyo.

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