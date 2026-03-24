El mercado inmobiliario oscense vive uno de sus mejores momentos desde la crisis de 2008

LEER MÁS El precio de la vivienda en Aragón se incrementa en más de un 11%

La Federación de la Construcción presentaba el Informe de Vivienda y Construcción en su Asamblea General Anual celebrada en Monzón. Según ese informe durante 2025 se visaron 704 viviendas nuevas en la provincia, de las que 702 fueron de promoción libre y solo 2 de protección oficial. Aunque la cifra es una de las mejores desde 2008, continúa muy por debajo de los máximos históricos.

En 2025 hubo 3.317 compraventas de vivienda usada y 617 operaciones de obra nueva. En total, cerca de 4.000, lo que representa un incremento del 12 % en segunda mano y del 15 % en obra nueva respecto a 2024. También crecen un 25 % las hipotecas constituidas, lo que confirma el buen momento del mercado. En cuanto a la licitación pública en la provincia alcanzó en 2025 un total de 315 millones de euros, un 25 % menos que el año anterior.

Además, el sector incorporó 266 trabajadores más en 2025, un 5 % más. Sin embargo, hay 5.584 trabajadores menos que antes de la crisis de 2007. La falta de mano de obra cualificada es uno de los principales retos. Se necesitan albañiles, encofradores, encargados de obra y maquinistas, entre otros. Preocupa también el continuo envejecimiento ya que el 65 % de la plantilla tiene más de 45 años, solo el 2% tiene menos de 25.

Desde la Federación se insiste en la necesidad de continuar trabajando en la defensa de los intereses del sector de la construcción en la provincia de Huesca, impulsar la actividad empresarial y afrontar los principales desafíos. Entre ellos destacan especialmente el acceso a la vivienda, la necesidad de una inversión pública estable en infraestructuras y la falta de relevo generacional en las empresas. A esto se añade la inestable situación geopolítica internacional que afecta directamente al encarecimiento de los materiales y por tanto a los precios de la vivienda y los contratos de obra pública.

La Federación consideran imprescindible impulsar políticas que faciliten la promoción de vivienda, garantizar una planificación estable de la inversión pública y reforzar la formación y la incorporación de nuevos profesionales, elementos clave para asegurar la continuidad y el futuro del sector en la provincia.