Flexibilidad aforos

Malestar en la hostelería aragonesa por depender de Zaragoza

Malestar entre los hosteleros y el ocio nocturno de Huesca, de Teruel y de localidades de fuera de Zaragoza capital por el anuncio del Departamento de Sanidad de que no ampliarán los aforos y horarios de hostelería y ocio nocturno hasta que finalice la Semana Cultural del Pilar y comprueben que no se ha producido un repunte de contagios. Creen que el Gobierno aragonés debería mantener esas restricciones sólo en la capital para no perjudicar a todo el territorio.

Redacción