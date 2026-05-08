Loquillo, Pignoise y Los Rebeldes encabezan el Dipufest 2026

La segunda edición del Dipufest, festival itinerante impulsado por la Diputación Provincial de Huesca, se celebrará el 10 y 11 de julio en el Parque de La Pinada de Fraga. El festival da un nuevo paso en su vocación provincial llevando al Bajo Cinca una propuesta abierta intergeneracional y pensada para disfrutar de la música en directo en un entorno natural. Además de los cabezas de cartel, Pignoise, Loquillo Los Rebeldes y Toni Peret, el Dipufest contará también con propuestas emergentes altoaragonesas como Mallazo, The Moorland, La Mochila de Pocholo y Caché. El presupuesto del festival asciende a los 300.000 euros.

La primera jornada, el viernes 10 de julio, tendrá como gran protagonista a Pignoise, una de las bandas más reconocibles del pop punk español. El grupo liderado por Álvaro Benito, junto a Pablo Alonso y Héctor Polo, llega al Dipufest en plena actividad, con nueva música y una gira que lo mantiene presente en festivales de todo el país. Su directo repasará canciones que forman parte del imaginario musical de varias generaciones, como “Nada que perder”, “Te entiendo” o “Todo me da igual”.

Ese mismo día, el escenario de La Pinada contará también con cuatro propuestas altoaragonesas: Mallazo, The Moorland, La Mochila de Pocholo y Caché. Desde Monzón, Mallazo aportará su rock lúdico-festivo, marcado por una formación poco habitual en la que conviven trombón, trompeta y violín, y por una mezcla de influencias que va de la ranchera al metal y el blues sin perder la esencia rockera. También actuará The Moorland, formación binefarense reconocida como Mejor Grupo 2024 en los Premios de la Música Aragonesa. Su propuesta, de estética oscura, elegante y poderosa, combina post-punk, rock alternativo, guitarras envolventes y atmósferas densas, consolidándose como una de las bandas aragonesas con mayor personalidad del momento. El acento fragatino lo pondrán La Mochila de Pocholo y Caché. La Mochila de Pocholo llega con una propuesta fresca, festiva e irreverente, pensada para convertir el concierto en una celebración colectiva a través de versiones y clásicos del rock. Caché, por su parte, representa la conexión con las nuevas escenas urbanas y electrónicas. El proyecto, impulsado por el fragatino Chelico junto a Caverg, se mueve entre la energía de club, el lenguaje urbano y una estética digital que ya está conectando con públicos jóvenes a través de plataformas como Spotify, TikTok y Shazam. Jesús Pena DJ, animador en los partidos del CB Peñas, será el encargado de dar continuidad a la noche y ofrecer una sesión para todos los públicos.

El sábado 11 de julio será una noche especialmente orientada a los amantes del rock. Loquillo llegará a Fraga como uno de los grandes referentes de la música española, con una trayectoria de casi cinco décadas y un repertorio plagado de himnos. El público podrá corear canciones como “Cadillac solitario”, “El rompeolas” o “El ritmo del garaje”, temas que siguen ocupando un lugar central en la memoria sentimental del rock nacional.

La jornada contará también con Los Rebeldes, banda imprescindible para entender el rock and roll y el rockabilly en España. La formación liderada por Carlos Segarra llevará a La Pinada canciones como “Mescalina”, “Mediterráneo”, “Un español en Nueva York” o “Mi generación”, con el espíritu de una banda que convirtió el directo en una forma de celebrar el rock clásico con sello propio.

El cierre del Dipufest tendrá sabor remember con Toni Peret, locutor, DJ y productor musical considerado una figura clave del fenómeno del megamix en España. Peret fue uno de los nombres fundamentales de la saga Max Mix, que marcó la música de baile de los años 80 y 90, y pondrá la banda sonora final a dos noches de festival pensadas para bailar, cantar y compartir. Durante su sesión actuará también Double Vision, dúo español de Eurodance formado por Caroline McCloskey y DJ Pedro Cervero, que alcanzó una importante proyección internacional en la década de los 90 con canciones de letras pegadizas, ritmos techno y una marcada energía de pista de baile.

El festival contará con una ambiciosa producción de luz y sonido, en la línea del despliegue técnico que ya se disfrutó en la primera edición celebrada en la plaza de toros de Huesca. Como novedad, el recinto incorporará food trucks con propuestas gastronómicas para completar la experiencia del público entre concierto y concierto. Tanto el viernes como el sábado, la apertura de puertas será a las 20.00 horas y el cierre del recinto está previsto a las 3.00 horas. Las entradas ya están a la venta en Ticketmaster, con una oferta de lanzamiento de 20 euros para la entrada de día y 30 euros para el bono de dos jornadas. La página oficial de Ticketmaster confirma la celebración del Dipufest en el parque de La Pinada el viernes 10 de julio de 2026 a partir de las 20.00 horas y recoge que el festival se desarrollará los días 10 y 11 de julio.

El presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Isaac Claver, ha afirmado que “el festival itinerante Dipufest, en tan solo dos ediciones, se ha convertido en una herramienta fantástica para dos objetivos fundamentales: por un lado, que las diferentes comarcas puedan disfrutar de un festival de primer nivel con artistas conocidos a nivel nacional; y, por otro, dar la oportunidad a bandas locales para que demuestren sobre el escenario todo su talento”.

Por su parte, el alcalde de Fraga, José Ignacio Gramún, ha señalado que “gracias al respaldo de la Diputación conseguimos traer a nuestras comarcas a artistas de primer nivel y un formato de gran festival que, de otra manera, sería muy difícil asumir. Este apoyo permite ofrecer una programación de muchísimo nivel que sería inviable para las entidades locales si tuviéramos que afrontarla en solitario”. Gramún ha subrayado, además, “la buena sintonía y el clima de colaboración que existe entre la Diputación Provincial de Huesca y el Ayuntamiento de Fraga”.