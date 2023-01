Javier Marzo: "Si se está realmente mal y no hay cita en Internet, que acudan presencialmente"

La respuesta no sólo está en el aumento de contagios de virus respiratorios asociados al invierno. La saturación que arrastran los hospitales aragoneses, sobre todo el Royo Villanova y el Miguel Servet, también responde al calendario navideño, ha explicado el director general de asistencia sanitaria, Javier Marzo, ya que venimos de un fin de semana largo, con los centros de salud cerrados, por lo que muchos pacientes han acudido a urgencias; a lo que se suma que en fin de semana apenas se dan altas hospitalarias

Se espera que la situación mejore según avanza la semana, tanto por la actividad de los centros de salud como por las altas que se están dando en los hospitales. Sin embargo, la situación sigue siendo complicada, pero se trata de una pauta que se repite cada vez que se dan picos asistenciales relacionados con las afecciones respiratorias.

Centros de Salud y puntos de atención continuada también están atravesando dificultades, pero el director general de Asistencia Sanitaria ha querido dejar claro que una cosa es que las aplicaciones tecnológicas den cita con muchos días de demora y otra cosa es que no se atienda a quien lo necesita. De hecho, anima a que si no se consigue una cita próxima por internet, se recurra a la atención telefónica; y si aún así no es posible, recomienda que se acuda presencialmente al centro de salud, para nadie se quede sin ser atendido.