Investigado por imprudencia tras el atropello a un ciclista en Barbastro

LEER MÁS Heridos graves tres jóvenes tras caer su coche desde un puente en la carretera de Huerrios

La Guardia Civil investiga a un conductor de 74 años por un presunto delito de lesiones por imprudencia tras el atropello a un ciclista en Barbastro, ocurrido en la carretera A-1232, a la entrada de la localidad. El siniestro se produjo el 19 de enero y dejó herido grave al conductor de la bicicleta, un hombre de 67 años vecino de la comarca del Somontano.

El accidente tuvo lugar en el punto kilométrico 0 de la A-1232, en una glorieta situada en el término municipal de Barbastro. Según informan fuentes de la Guardia Civil, el turismo implicado realizó un adelantamiento a la bicicleta sin mantener la distancia lateral de seguridad, lo que provocó una colisión lateral y la caída del ciclista sobre el asfalto.

A consecuencia del impacto, el ciclista sufrió lesiones de gravedad y fue evacuado en ambulancia medicalizada del 061 al hospital de Barbastro