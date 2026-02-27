El Informe del Talento Interor Bruto posiciona a Huesca como una ciudad "para quedarse a vivir"

LEER MÁS Visita de la Reina Letizia al Palacio Villahermosa de la Fundación Ibercaja en Huesca

El Tour del Talento de la Fundación Princesa de Girona enfila su recta final en Huesca. Y lo hace con cifras de récord ya que más 12.000 personas han participado a lo largo de estos días a las más de 60 actividades organizadas y que han situado a Huesca como punto de encuentro del emprendimiento, la empleabilidad, la innovación y el desarrollo integral de la juventud, con especial atención a la orientación profesional, la ciencia, la inteligencia artificial y el bienestar emocional.

Entre los actos de este viernes, por la mañana se ha presentado el Informe de Talento Interior Bruto, un estudio centrado en el análisis del potencial y el desarrollo del talento joven en el territorio. Según ese informe, la capital oscense se sitúa muy próxima a la media nacional y supera al conjunto de España en 15 de los 25 indicadores analizados. Bru Recolons, de la Fundación Impulsa Talentum, entidad que ha elaborado el informe, considera que la capital oscense posee elementos distintivos suficientes "para no quedarse simplemente como una ciudad de paso sino para ser una ciudad en la que pasan cosas y en la que la gente quiere quedarse a vivir". En este sentido, la alcaldesa de Huesca Lorena Orduna, ha subrayado que el objetivo es que Huesca no sea una mera puerta del Pirineo sino que se convierta en "un prototipo de ciudad boutique".

Próximamente se darán a conocer los datos concretos de cada uno de los indicadores del Informe de Talento Interior Bruto, pero en la presentación de hoy se ha avanzado que entre las principales fortalezas de Huesca está su elevada esperanza de vida, la cohesión social, la estabilidad del mercado laboral y su conectividad digital, con una cobertura de fibra óptica del 99%, factores que configuran un entorno de alta calidad urbana y un potente “salario emocional” para la atracción y fidelización del talento.

El informe también identifica retos estratégicos, como el impulso de la Formación Profesional Dual, el refuerzo de la innovación empresarial y de la intensidad en I+D, así como la mejora de la sofisticación tecnológica del tejido productivo. Infraestructuras como el Parque Tecnológico Walqa y los proyectos vinculados a la transformación digital. Sin olvidar la apuesta por nuestra cultura, nuestra gastronomía y nuestras fiestas, "cuestiones que nos hacen únicos", ha añadido Orduna.

El informe refleja la oportunidad de consolidarse como una auténtica “Ciudad del talento”: un modelo urbano a escala humana que combina bienestar, innovación y desarrollo sostenible, y que convierte el equilibrio entre competitividad y calidad de vida en su principal ventaja estratégica para atraer, generar y retener talento en la nueva economía del conocimiento.

El director del Tour del talento, Jordi Estruga hacía un balance muy positivo de la parada en Huesca: "Cerramos la parada del Tour del Talento en Huesca con un balance muy positivo y una gran implicación por parte de la ciudadanía. La participación en las actividades ha sido excelente y demuestra el compromiso de la ciudad con esta iniciativa. Hemos puesto en valor activos clave como el emprendimiento y el tejido empresarial, con momentos destacados como el Premio CreaEmpresa, y hemos contado con una magnífica colaboración institucional que ha sido fundamental para el éxito de la semana. Además, sentamos las bases para que el legado del Tour continúe en Huesca y seguir organizando actividades de forma periódica en la ciudad. Sin duda, una parada excelente que nos permite afrontar las próximas con energías renovadas".

Por último, Mayte Santos, jefa de Educación y Empleabilidad de la Fundación Ibercaja ha destacado que el legado del Tour del talento 2026 se traduce en una red reforzada entre instituciones, empresas y jóvenes, y en una hoja de ruta clara para seguir construyendo un ecosistema donde el talento encuentre oportunidades para desarrollarse y permanecer en el territorio. De este modo, dentro de ese legado además del Informe de Talento Interior Bruto, está el proyecto "Arboles de Hierro" y el compromiso de celebrar anualmente una semana del talento en la capital oscense.