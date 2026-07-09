El Iberia Folk homenajeará a la gaita de boto aragonesa.

El Ayuntamiento de Huesca ha presentado este jueves la XXVI edición del festival iberi@huesca.folk, una de las citas musicales más consolidadas dentro de la programación de las fiestas de San Lorenzo y que volverá a llenar de música la plaza General Alsina del 9 al 12 de agosto, con actuaciones gratuitas cada noche a partir de las 22:30 horas.

El programa de esta edición destaca por la presencia de propuestas aragonesas, nacionales e internacionales y por la apuesta por la música tradicional y el folk contemporáneo. La programación arrancará el 9 de agosto con Mirlos Folk y el Dúo Bourry Rouch. Mirlos Folk presentará una propuesta de folk contemporáneo de inspiración aragonesa. La formación está integrada por los hermanos gemelos Andrés y Pablo Mir, hijos de Pedro Mir, uno de los impulsores de la recuperación de la gaita de boto aragonesa. Formado en 2010, el grupo incorpora pinceladas de la música tradicional aragonesa en un trabajo fundamentado en el acordeón cromático y las gaitas. Por su parte, el Dúo Bourry Rouch acercará al público la música tradicional del Couserans y los Pirineos, con una propuesta centrada en los instrumentos pirenaicos.

El 10 de agosto será el turno de Berluna y Luna Maquilera. Berluna, formación integrada por músicos aragoneses vinculados a la trayectoria escénica del bailarín Miguel Ángel Berna, ofrecerá una propuesta basada en la música aragonesa y en la riqueza de las influencias culturales presentes en el territorio. Su actuación recoge parte del acompañamiento musical que formaba parte de los espectáculos de Berna. Luna Maquilera llegará de la mano de Manuel Luna, antropólogo y músico cántabro con 50 años de trayectoria en los escenarios, que presentará su cuarto disco con temas cantábricos en formato cuarteto y un repertorio vinculado a las músicas tradicionales de cuerda, las rondas y las cuadrillas.

La tercera jornada, el 11 de agosto, contará con Aulaga Folk y Pere Romaní. Aulaga Folk, formación extremeña nacida en 1999, trabaja en la recuperación y difusión de la música popular de Extremadura y del folk. El grupo transmite su visión del folclore extremeño con melodías propias y una propuesta con cierta tendencia a lo celta. Pere Romaní llevará a la plaza General Alsina un formato de trío en torno al acordeón diatónico, con una propuesta vinculada a la música de raíz catalana.

El festival se cerrará el 12 de agosto con Olga y los Ministriles, grupo aragonés nacido en 2009 de la mano de Olga Orús y Salvador Cored y centrado en la música popular aragonesa. La actuación tendrá un carácter especial, coincidiendo con los casi 50 años de la recuperación de la gaita aragonesa, y servirá como homenaje a quienes han contribuido de manera más directa a la recuperación de este instrumento, que estaba prácticamente perdido. Así, el concierto rendirá homenaje a Martín Blecua, Mariano Pascual, Sergi Llena y Barfulaires. Además, Olga y los Ministriles estarán acompañados por miembros de la Banda de Gaitas de Boto Aragonesas.

El festival cuenta con un presupuesto de unos 33.800 euros (18.300 euros destinados a los grupos participantes y 15.500 para la parte técnica).