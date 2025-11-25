Huesca tiene activos 679 casos en el sistema Viogén

LEER MÁS Aragón conmemora el 25N con el objetivo de erradicar la violencia contra la mujer

Huesca se ha sumado hoy a la conmemoración del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres con varios actos institucionales y ciudadanos. Frente a la subdelegación del Gobierno se ha guardado un minuto de silencio por todas las víctimas de violencia de género y posteriormente se ha celebrado un acto para reafirmar la condena a la violencia machista y el apoyo y solidaridad con todas las víctimas tanto mujeres como menores, que sufren la violencia vicaria, y en el que además se ha querido reconocer y agradecer el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y policías locales.

En la provincia de Huesca hay 679 casos activos en el sistema de VioGén de seguimiento integral para casos de violencia de género, que permite valorar el riesgo de la víctima y coordinar a diversas instituciones para ofrecerle protección. Se trata de un 20% más que el año pasado por estas mismas fechas y que en palabras del subdelegado de Gobierno en Huesca, Jose Carlos Campos, es una cifra preocupante, pero que al mismo tiempo revela que se ha dado un paso al frente para denunciar. En Aragón, hay 35 víctimas por violencia machista desde que hay estadísticas, la última es Eugenia, la mujer asesinada en Zaragoza presuntamente por su pareja el pasado 4 de noviembre. En España son 1.333 las mujeres asesinadas desde 2003, este año son 38. Una cifra que el subdelegado ha calificado de insoportable. En este punto ha dicho que hemos avanzado, pero todavía queda camino por recorrer. La prevención, la protección y la eliminación de esta lacra es una política de Estado.

Por su parte, el comisario jefe de la Policía Nacional en Huesca, Luis Fernando Ascaso, ha informado de que este año, en la comisaría de Huesca han denunciado 139 mujeres y el año pasado la cifra no llegada a 120. Un dato que ha puesto en valor porque se ha incrementado el número de mujeres que han dado el paso de denunciar. Ascaso ha subrayado la importancia del Protocolo 0, para que cualquier persona que sepa de un caso de violencia lo comunique a la policía. El comisario también ha puesto en valor la colaboración con la Policía Local, que tanto en Huesca como en Jaca, se han comprometido a dar protección al 50% de las víctimas con riesgo bajo. En la ciudad de Huesca hay 155 mujeres con protección y en la ciudad de Jaca hay 40. Por su parte, el teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca, Luis Enrique Cordobés, ha informado de la protección que realiza este cuerpo a unas 500 mujeres en la provincia y su reto es llegar a todos los rincones de la provincia. Y el Intendente jefe de la Policía Local de Huesca, Nicolás Hernández, ha hecho alusión a la violencia que se da en la mayor de las intimidades y hacia las personas más vulnerables.