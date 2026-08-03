Huesca rinde homenaje al oscense Javier Alfaro, podólogo de la Selección Española

El Ayuntamiento de Huesca ha homenajeado este lunes en el Colegio de Santiago a Javier Alfaro, podólogo oscense de la Selección Española que ha compartido con los ganadores del Mundial más de 50 días y con el mejor final, levantar esa copa y sumar la segunda estrella. Ha formado parte del equipo médico de la Roja cuidando los pies de los jugadores de Luis de la Fuente y hoy el Ayuntamiento oscense ha querido poner en valor su trabajo y llevar el nombre de Huesca más allá de nuestras fronteras. Un reconocimiento que le ha pillado por sorpresa, como ha confesado Javier, y que supone un motivo de enorme satisfacción personal.

El mismo ha reconocido también el sacrificio que ha supuesto formar parte del cuerpo técnico durante el campeonato. Diez partidos en 50 días, había poco tiempo entre partido y partido y su trabajo era cuidar los pies de los jugadores, ayudarles a recuperarse rápido y que todo estuviera a punto. Los que ganan son ellos, eso está clarísimo, pero el equipo médico suma para que puedan recuperarse antes, llegar bien a los partidos y que todos estén disponibles para que el entrenador pueda elegir. Ha recordado, además, los momentos de más intensidad vividos durante y tras el mundial. Es difícil quedarse solo con uno pero ha destacado "llegar en autobús al estadio y ver a toda la gente esperando, escuchar el himno en el campo, que pone la piel de gallina... y luego volver a Madrid y reencontrarme con mi familia".

También ha revivido cómo vivió desde dentro el decisivo gol de Ferran Torres en la final quedándose primero "un poco como flipado" y corriendo luego hacia el córner para celebrarlo con todos". Otro de los recuerdos que se lleva es el buen ambiente vivido por todo el equipo -jugadores, cuerpo técnico y personal médico- a lo largo de todo el mundial.

En nombre del Ayuntamiento, la alcaldesa Lorena Orduna le ha entregado el símbolo del consistorio y le ha mostrado su agradecimiento tanto a él como a Podoactiva, empresa nacida en Huesca y convertida en una referencia nacional e internacional en el ámbito de la podología y la biomecánica.