Huesca recupera este viernes su proyecto "Coso en juego"

El Ayuntamiento de Huesca ha programado para este viernes, 6 de marzo, el proyecto “Coso en Juego”, una iniciativa impulsada desde el Consejo de la Ciudad de las Niñas y los Niños para recuperar el espacio público como lugar de juego, autonomía y encuentro, entendiendo la ciudad como un entorno educativo, seguro y compartido. La iniciativa iba a desarrollarse el pasado viernes 30 de enero, pero la lluvia obligó a aplazarla. Se celebrará finalmente este viernes de 17'30 a 19'30 horas, tiempo en el que se cortará un tramo del Coso Bajo junto a la plaza San Lorenzo para transformarlo en un espacio de juego libre y no dirigido, en el que niños y niñas podrán jugar, explorar y relacionarse con libertad.

No serán actividades programadas ya que lo que se busca es ofrecer el espacio urbano como escenario para el juego espontáneo. La actividad está dirigida principalmente a niños y niñas de Educación Infantil y Primaria, aunque se concibe como un espacio abierto a adolescentes, familias y ciudadanía en general.

“Coso en Juego” da continuidad al planteamiento de recuperar la calle como espacio de convivencia y juego, con una propuesta más sostenible en el tiempo que permita generar un hábito de uso compartido del espacio público. La idea es que la propuesta pueda repetirse el último viernes de cada mes, reforzando la idea de una Huesca más amable y accesible para la infancia, fomentando la autonomía, la convivencia intergeneracional y el derecho de los niños y niñas a jugar libremente en el espacio público.

Mientras dure la actividad, la plaza de San Lorenzo con el Coso Bajo quedarán cortados al tráfico de vehículos en su totalidad, por lo que se aconseja circular por vías alternativas para evitar aglomeraciones de tráfico. Los cortes de tráfico estarán debidamente señalizados y Policía Local se encontrará en la zona para redirigir el posible tráfico existente. En caso de requerir ampliar la información transmitida o trasladar cualquier incidencia al respecto, se puede contactar con el departamento de Policía Local por medio del número de teléfono de no urgencias 974 22 30 00.